Irán dice que está listo para negociar el pacto nuclear al margen de la ONU en Nueva York

El ministro iraní de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó este lunes que su país está listo para reiniciar las negociaciones para revivir el acuerdo nuclear de 2015 si “las otras partes están dispuestas”.



“Nuestro esfuerzo es iniciar una nueva ronda de negociaciones nucleares. Estamos preparados para ello y, si las otras partes lo están, podemos reiniciar las negociaciones en Nueva York”, dijo en un programa televisivo iraní Araqchí, quien está en esa ciudad estadounidense participando en la Asamblea General de la ONU.



Irán firmó en 2015 un acuerdo nuclear que limitaba sus actividades atómicas a cambio del levantamiento de las sanciones con seis grandes potencias, incluyendo Estados Unidos.



EE.UU. salió del acuerdo de manera unilateral en 2018 y, desde entonces, Irán ha aumentado de manera considerable su programa nuclear, sin que haya sido posible llegar a otro pacto.



Araqchí afirmó que no se reunirá con su homologo estadounidense, Antony Blinken: “Todavía estamos muy lejos de mantener conversaciones directas”, dijo.



El jefe de la diplomacia iraní afirmó que “se han intercambiado mensajes y hay una declaración de disposición”, pero reconoció que las circunstancias internacionales “complican la situación más que antes”.



“Ucrania y Gaza han tenido mucha influencia. No es una situación fácil y esperamos que en esta difícil situación podamos al menos reiniciarlas negociaciones en este viaje”, indicó.



En las últimas semanas se han tensado aún más las relaciones de Irán con los países occidentales, tras las acusaciones estadounidenses y europeas de que Teherán suministra misiles a Rusia para su uso en la guerra de Gaza, algo que la nación persa niega.



El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se ha mostrado dispuesto a tratar de mejorar las relaciones con los países occidentales desde su toma de posesión a finales de julio, pero siempre ha subrayado que no “tolerará abusos”.



En su primera rueda de prensa la semana pasada, Pezeshkian afirmó que Estados Unidos debe “demostrar sus buenas intenciones” para una posible mejora de las relaciones entre los dos país “los estadounidenses son nuestros hermanos”.



La OIEA reportó recientemente que Irán mantuvo en los últimos tres meses el ritmo de producción de uranio enriquecido al 60 %, cercano al 90 % necesario para uso militar, acumulando 164,7 kilos de ese material, un 16 % más que en mayo.



El organismo internacional estimó que las existencias totales de uranio enriquecido de Irán, que según el acuerdo nuclear no deberían superar los 300 kilos, totalizaban a mediados de agosto los 5.751 kilos.