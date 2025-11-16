Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta en Chile

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre, con el 52.4 % de los sufragios escrutados.

De acuerdo a los resultados preliminares del Servicio Electoral, la exministra comunista de Gabriel Boric obtiene 26.6 % de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logra 24.3 %.

El resultado es más ajustado de lo que pronosticaban los sondeos antes de la veda electoral, que le daban a Jara una victoria por encima del 30%.

La gran sorpresa de la noche es el populista de derecha, Franco Parisi que, como en las presidenciales de 2021, va en tercer lugar, con 18.4 % y un considerable avance en las regiones mineras del norte del país.

Jara dijo que Chile es un país «con mucho futuro y esperanza» y pidió cuidar la democracia para no ponerla «en riesgo» de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

«La democracia hay que cuidarla y valorarla. Nos costó mucho recuperarla para que hoy se ponga en riesgo», dijo Jara.

Los grandes perdedores de la jornada son el ultraderechista libertario Johannes Kaiser, a quien muchas encuestas colocaban incluso por encima de Kast, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, que van prácticamente empatados en cuarto lugar.

Matthei fue la primera en salir a reconocer los resultados y, en una escueta comparecencia, dijo que felicitará a Kast en persona, aunque se resistió a pedir públicamente su apoyo.

“Vamos al comando de Kast para felicitarlo como corresponde”, se limitó a decir la candidata de la coalición Chile Vamos y de pequeños partidos de centro.