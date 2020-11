Joe Biden hace un llamado a la unidad de Estados Unidos

El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, invitó este sábado a los estadounidenses a dejar atrás la división que ha imperado durante el Gobierno de Donald Trump e instó a que todos se den "una oportunidad".

"Tenemos la oportunidad de vencer la desesperanza y construir una nación de prosperidad y con propósito", dijo Biden durante su discurso de victoria desde Wilmington (Delaware), acompañado de la vicepresidenta electa, Kamala Harris.

El veterano líder demócrata prometió que buscará ser un mandatario que "una" al país, en vez de "dividirlo" y por ello se dirigió a los votantes de Trump, que ha recibido el apoyo de más de 70 millones de estadounidenses en estas elecciones.

"A quienes votaron por el presidente Trump, entiendo su decepción esta noche. Yo mismo he perdido un par de elecciones. Pero ahora, démonos una oportunidad. Es hora de dejar de lado la dura retórica. Bajar la temperatura. Para volver a vernos. Escucharnos de nuevo", dijo Biden.

"No escatimaré esfuerzos, ni compromisos, en revertir esta pandemia", prometió Biden.

"Nuestro trabajo comienza poniendo la covid bajo control", afirmó Biden, al anunciar que este mismo lunes formará un grupo de trabajo contra la pandemia con expertos y científicos dentro de su equipo de transición que elaborarán la estrategia que pondrá en marcha a partir del 20 de enero, el mismo día de su toma de posesión.

Biden aprovechó su discurso, que duró unos quince minutos, para agradecer especialmente a la comunidad afroamericana que votó en masa por él durante las primarias demócratas y también ahora en los comicios a la Casa Blanca.

"En esos momentos en los que esta campaña estaba en su punto más bajo, la comunidad afroamericana salió a defenderme. ¡Siempre me han apoyado y yo también lo haré!", dijo el presidente electo.

Por su parte, la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, agradeció este sábado a los estadounidenses por haber votado por la esperanza, "la ciencia y la verdad", para dar pie a “un nuevo día” en el país, durante su discurso de victoria en Wilmington (Delaware).

Harris destacó que aunque es la primera mujer en acceder a este cargo en la historia del país, no será la última.

Vestida de blanco, como las sufragistas, el mismo año en el que se cumplió el centenario del derecho de las mujeres a votar en Estados Unidos, Harris aseguró que no habría llegado a donde está si no fuera por esas activistas, y por las millones de estadounidenses que participaron en las elecciones este año.

También homenajeó a las "generaciones de mujeres, mujeres negras, asiáticas, blancas, latinas y nativas estadounidenses de toda la historia, que han abierto el camino para el momento de esta noche".

Thank you to the American people for the faith you have entrusted in us. Tune in now as President-elect @JoeBiden and I address the nation. https://t.co/KQvJiWIEdJ— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 8, 2020