Jueza da luz verde a difusión de un reporte del fiscal especial sobre Donald Trump

Una jueza federal de Florida dio luz verde este lunes al Departamento de Justicia para que difunda el reporte final del fiscal especial Jack Smith sobre el caso de presunta interferencia electoral a manos del expresidente Donald Trump (2017-2021).



En un escrito difundido hoy, la magistrada Aileen Cannon autorizó la difusión del reporte sobre los hechos que dieron pie al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, pero mantuvo vigente la prohibición que emitió días atrás relacionada a la publicación inmediata de este informe, el cual recién podrá hacerse efectivo el martes.



Es decir, los abogados del ahora presidente electo, quien en una semana volverá a la Casa Blanca, tienen el resto del día de hoy si es que quisieran impugnar la orden de Cannon en instancias superiores o incluso en la Corte Suprema.



Cannon, magistrada designada durante el primer mandato de Trump, ha fijado para el próximo viernes una audiencia a fin de decidir sobre la difusión solo a miembros del Congreso del otro volumen, el relacionado al caso del mal manejo de documentos clasificados por parte del expresidente una vez que abandonó la Casa Blanca en 2021.



El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, ha adelantado que no planea hacer público este reporte, en vista de que dos coacusados junto a Trump, Waltine Nauta y Carlos DeOliveira, tienen procesos en curso por este caso.



La orden de la jueza se da luego de que el pasado viernes el fiscal especial a cargo de estas investigaciones, Jack Smith, renunciara al Departamento de Justicia una vez entregados sus reportes finales a Garland.



Los reportes detallan las dos investigaciones lideradas por Smith: una relacionada con la retención de documentos clasificados en la residencia de Trump en Mar-a-Lago y otra sobre los intentos del expresidente de revertir los resultados de las elecciones de 2020 y que derivaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.



La decisión de Cannon es el capítulo más reciente en la disputa judicial sobre la difusión de los informes, a lo que se opone el republicano precisamente cuando se halla a días de asumir su segundo mandato, el próximo 20 de enero.



Smith ha hecho entrega de los dos reportes el pasado martes al fiscal Garland, quien tiene la potestad de decidir sobre la publicación o no de los informes y se ha mostrado inclinado a difundir el volumen relacionado a la acusación de interferencia electoral.



Cannon impidió la difusión de los informes mientras un tribunal federal de apelaciones, con sede en Atlanta (Georgia), decidía sobre la cuestión, el cual el pasado jueves finalmente rechazó la petición de emergencia hecha por los abogados de Trump para impedir la publicación.



La magistrada Cannon desestimó en julio del año pasado el caso del mal manejo de documentos clasificados por parte del expresidente, bajo el argumento de que el fiscal general carecía de la autoridad para nombrar a Smith.



Asimismo, el Tribunal Supremo echó abajo el proceso sobre interferencia electoral al emitir un fallo favorable a Trump bajo el argumento de inmunidad presidencial.



El viernes, Trump fue sentenciado a una condena de "libertad incondicional", que no lleva aparejada cárcel ni multa, por el caso de pagos irregulares para comprar el silencio sobre una relación extramarital, y se convirtió así en el primer presidente de Estados Unidos con una condena criminal en su haber.