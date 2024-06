La Casa Blanca descarta indultar a Julian Assange

La Casa Blanca afirmó este jueves que no está considerando otorgar un perdón presidencial al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, como solicitan sus abogados.



La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, respondió con un escueto "no" cuando los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One le preguntaron si se estaba considerando esa opción.



La pregunta surgió a raíz de las declaraciones de los abogados de Assange y de su esposa, Stella Assange, quienes en las últimas horas anunciaron que pedirán al presidente de EE.UU., Joe Biden, un perdón presidencial con el objetivo de limpiar el historial delictivo de Assange.



Esta semana, Assange selló con el Departamento de Justicia de EE.UU. un acuerdo judicial por el que se declaró culpable de un cargo penal relacionado con la mayor filtración de documentos clasificados de la historia de Estados Unidos, ocurrida en 2010 y que cuestionó el papel de ese país en el mundo al revelar atrocidades en las guerras de Irak y Afganistán.



A cambio de reconocer su responsabilidad, Assange fue condenado formalmente a 62 meses de cárcel, pero se le dio crédito por el tiempo que ya había cumplido en una prisión de alta seguridad en el Reino Unido. De esta manera, pudo salir en libertad y regresar a su Australia natal.

Julian Assange pasa su primera noche como un hombre libre en Australia

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, amaneció este jueves como un hombre libre tras pasar su primera noche en Australia, donde llegó la víspera tras declararse culpable de espionaje ante un tribunal en un territorio estadounidense en el Pacífico, y con el objetivo ahora de buscar su perdón.

En Camberra, una ciudad tranquila pese a ser la capital de Australia, todo volvió hoy a la normalidad tras la dramática llegada de Assange, mientras que los periodistas trataban de buscar declaraciones de familiares del fundador de WikiLeaks a pesar de que su mujer, Stella, pidió ayer que respeten su privacidad.

En las calles, algunos viandantes se negaron a comentar a EFE la puesta en libertad de Assange, aunque otros australianos celebraron con júbilo su vuelta a su país natal.

“14 años muy tarde” o “ya era hora”, dijeron este jueves a EFE Steve y Eleonora, respectivamente, mientras que Peter remarcaba que su vuelta a Australia “es una noticia maravillosa”.

Aunque el futuro de Assange, de 52 años, es incierto, Steve espera que Julian Assange “siga hablando en favor de la libertad de prensa”.

La esposa de Assange pidió anoche "tiempo" y "espacio" para que su marido pueda recuperar su salud tras 14 años de litigios legales en Reino Unido, donde estuvo siete años refugiado en la Embajada de Ecuador y cinco en una cárcel de alta seguridad.

En una rueda de prensa en Camberra, la abogada hispanosueca también dijo que el objetivo en el futuro será, por el interés de la libertad de prensa, presionar para que Estados Unidos reforme la Ley de Espionaje y aplique el perdón a su marido.

Los abogados del fundador de WikiLeaks, que hizo públicos supuestos crímenes de guerra de EE.UU. con la mayor filtración de documentos confidenciales de este país, celebraron ayer que Julian Assange lograra su libertad tras el acuerdo con la justicia estadounidense, pero advirtieron que el caso sienta un peligroso precedente para la libertad de prensa.

Uno de sus abogados, Barry Pollock, indicó que la Ley de Espionaje prevaleció sobre la libertad de expresión e información contenida en la Primera Enmienda en Estados Unidos y subrayó que la vista en el tribunal de las Islas Marianas del Norte (territorio de EE.UU.) demostró que las filtraciones de WikiLeaks no provocaron daño a ninguna persona.

Durante años, las autoridades de Estados Unidos y detractores del fundador de WikiLeaks le han acusado de poner en peligro a informantes y otras personas al filtrar decenas de miles de documentos y cables secretos o de contenido sensible.

