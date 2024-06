López Obrador: A México le 'va a ir mejor ahora que gobierne una mujer'

El presidente Andrés Manuel López Obrador previó este martes que a México le "va a ir mejor ahora que gobierne una mujer", en referencia al triunfo de la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum.



“Ahora que va a gobernar una mujer el país, nos va a ir mejor, mucho mejor, porque a nosotros nos tocó el inicio, pero ya se sentaron las bases y fue muy difícil esta primera etapa, pero lo que viene va a ser mejor en todo sentido", expresó el mandatario en su conferencia matutina.



El presidente mexicano ha expresado su satisfacción por el triunfo de Sheinbaum, quien obtuvo casi el 60% de los votos, una ventaja de alrededor de 30 puntos sobre la principal opositora, Xóchitl Gálvez, según el conteo preliminar del Instituto Nacional Electoral (INE).



Analistas anticipaban la victoria de Sheinbaum, pero no preveían que su alianza de partidos obtuviera una mayoría de dos tercios en el Congreso, necesaria para reformar la Constitución, por lo que la bolsa se desplomó un 6,11% el lunes, su peor caída desde marzo de 2020, y el peso mexicano se depreció un 4,36 % ante el dólar.



Aún así, sin referirse de forma directa a este nerviosismo en los mercados, López Obrador afirmó que al país también le irá mejor en lo económico, al destacar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



"Imagínense, ya está el tratado, está llegando inversión extranjera como nunca, México es de los países más atractivos para la instalación de empresas, somos el país, el segundo país con menos desempleo en todo el mundo, también todo eso no lo asimilaron muchos por la manipulación", comentó el presidente.



El mandatario criticó a los opositores que no consiguen explicarse el resultado del domingo, en el que Sheinbaum recibió cerca de 35 millones de votos, más que ningún candidato presidencial en la historia.



El presidente atribuyó el resultado a que le ha ido "bien a la inmensa mayoría de los mexicanos" y "ha aumentado el salario".



"Si hay trabajo como no sucedía en mucho tiempo, si tenemos estabilidad económica, si está llegando inversión extranjera, si la gente está saliendo de la pobreza, pero además en los últimos dos años ha habido récords en utilidades (ganancias) para los banqueros, ¿cómo imaginar entonces (otro resultado)?”, apuntó.



Aunque aún falta la formalización de su triunfo, Sheinbaum asumiría el poder el próximo 1 de octubre.

