Machado: González Urrutia irá a Venezuela 'en el momento correcto' y no 'ahora'

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado anunció este viernes que el candidato de la principal coalición antichavista, Edmundo González Urrutia, irá a Venezuela "a juramentarse como presidente en el momento correcto" y ha precisado que han decidido que "no es conveniente" que lo haga "ahora".



"Hemos decidido que no es conveniente ahora. Su integridad es fundamental para la derrota del régimen y la transición hacia la democracia", añadió en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.



Machado aseguró que el Gobierno venezolano "no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea", por lo que el líder opositor llegará al país a juramentarse como presidente constitucional "en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas".



"Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota del régimen", insistió.



La líder opositora dijo que Nicolás Maduro, quien juró este viernes como mandatario para un tercer sexenio consecutivo en el poder, ha consolidado "un golpe de Estado frente a los venezolanos y frente al mundo".



"Decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación a la Constitución nacional. Pisotean nuestra Constitución, Maduro viola la Constitución, además, flanqueado por los dictadores de Cuba y de Nicaragua. Esto lo dice todo", señaló Machado, en referencia a los presidentes de ambos países, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, que asistieron a la controvertida toma de posesión chavista.



Machado, quien reclama el triunfo electoral del exembajador Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado julio, expresó que este viernes Maduro "no se puso la banda (presidencial) en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete, que cada día le apretará más".



También se refirió a las protestas de este jueves en el país, al término de la cual fue retenida y luego liberada y que, aseguró, ratificaron su "profunda confianza" de que "la libertad" del país "está cerca".



"Ayer Venezuela vio el coraje desplegado por todo el país, hoy el mundo ve el miedo encerrado en un salón. No tengan duda, esto se acabó", reiteró la antichavista, quien reapareció el jueves en público, tras 133 días de clandestinidad, para encabezar una multitudinaria manifestación en Caracas en defensa del reclamado triunfo del candidato de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).



La PUD asegura que ha reunido el "85 % de las actas electorales" como evidencia del triunfo de González Urrutia, que fueron publicadas en una página web para su consulta, a través de testigos y miembros de mesa la noche de las elecciones, que atestiguan el triunfo de González Urrutia, unos documentos que el Gobierno califica de "falsos".



González Urrutia, quien recientemente hizo una gira por varios países de América, ha reiterado también que tomará posesión como presidente.