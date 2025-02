Maduro acusa a la DEA y al FBI de proteger a los principales nombres del Tren de Aragua

Nicolás Maduro, quien juró como presidente en enero pasado para un tercer mandato en Venezuela, tras su cuestionada reelección en 2024, afirmó este viernes que "buena parte" de los principales nombres del Tren de Aragua -la banda criminal transnacional de origen venezolano designada por Washington como grupo terrorista- están -



"Buena parte de los principales nombres del Tren de Aragua están protegidos por la DEA (Administración para el Control de Drogas) y el FBI (Buró Federal de Investigaciones), hoy por hoy, a esta hora que estoy hablando", dijo Maduro en un acto transmitido por el canal estatal VTV.



Asimismo, reiteró que esas agencias estadounidenses promovieron, organizaron y articularon, desde Colombia, al Tren de Aragua para "cometer actividades terroristas en Venezuela".



Por otra parte, el líder chavista precisó que este jueves retornaron 176 venezolanos a su país -y no 177, como se informó al principio- procedentes de Honduras, a donde llegaron desde la base militar estadounidense de Guantánamo (Cuba), en la que estuvieron retenidos -según Maduro- "de manera vergonzosa".



"Ellos cuentan que los tenían en unas mazmorras, no podían ver ni el sol, bajo maltrato permanente, acusándolos de manera vergonzosa de ser miembros del Tren de Aragua, cuando al Tren de Aragua lo derrotamos", señaló.



En otro acto que encabezó el jueves, Maduro sugirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pedir "los informes verídicos" del FBI y la DEA para que "vea la verdad" sobre el Tren de Aragua.



"Le digo al presidente Donald Trump, con respeto, (que) pida los informes de los últimos cuatro años del FBI y la DEA, de las oficinas en Colombia, para que ustedes vean, presidente Trump, quiénes financiaron, quiénes movieron, quiénes dirigieron al famoso Tren de Aragua, quiénes lo llevaron a Colombia, quiénes lo llevaron a Estados Unidos", afirmó.



El Gobierno estadounidense -que no reconoce a Maduro como presidente- designó oficialmente el jueves como grupo terrorista al Tren de Aragua -nacido en una cárcel venezolana-, así como a seis carteles del narcotráfico de México y a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).



Trump ha asegurado desde hace tiempo que existe una supuesta presencia de miembros del Tren de Aragua en EE.UU. y ha vinculado a la banda criminal con la migración venezolana en el país.