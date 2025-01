Marco Rubio sugiere que fueron violados los términos de la entrega del Canal de Panamá

El senador republicano Marco Rubio, nominado como secretario de Estado por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, sugirió este miércoles que la influencia de China sobre el Canal de Panamá supone una violación a los términos de la entrega de la vía interocéanica a los panameños.



Durante su audiencia de confirmación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio se refirió a la amenaza que Trump hizo para recuperar el control estadounidense del canal si Panamá no reduce las tarifas que cobra para su tránsito.



"Todavía no he revisado la investigación legal que hay detrás de esto, pero me veo obligado a sospechar que se podría argumentar que se han violado los términos bajo los cuales se entregó ese canal", declaró Rubio, quien denunció el uso que China hace de la vía.



"Si bien técnicamente la soberanía sobre el canal no ha sido entregada a una potencia extranjera, en realidad una potencia extranjera posee hoy, a través de sus compañías, que no son independientes, la capacidad de convertir el canal en un cuello de botella en un momento de conflicto", agregó.



El nominado a suceder a Antony Blinken señaló que "eso es una amenaza directa a los intereses nacionales y a la seguridad de Estados Unidos", particularmente "irritante" dado el hecho que los estadounidenses construyeron esa infraestructura.



Rubio, senador desde 2011, afirmó que durante toda su época en la Cámara Alta ha escuchado "preocupación" tanto de los republicanos como de los demócratas por la presencia de China en el canal.



El próximo jefe de la diplomacia estadounidense defendió que este es "un tema muy legítimo" para Estados Unidos, si bien abrió la puerta a dialogar con las autoridades panameñas.



"Panamá es un gran socio en muchos otros asuntos, y espero que podamos resolver este tema del canal y su seguridad. Y también continuar trabajando de manera cooperativa en una serie de temas que tenemos en común, incluida la migración", declaró.



El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, como quedó establecido en los Tratados Torrijos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington por los entonces presidentes de Panamá Omar Torrijos (1968-1981) y de EE.UU. Jimmy Carter (1977-1981).