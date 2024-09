Migrantes desde el centro de México piden a Sheinbaum libre tránsito y trato digno

Un grupo de migrantes de Centroamérica y Suramérica que atraviesan por Puebla, en el centro de México, piden al próximo Gobierno de Claudia Sheinbaum que tenga más sensibilidad con ellos, por lo que solo piden cruzar el territorio mexicano para alcanzar el sueño americano.



Provenientes de Ecuador, Venezuela, Panamá, Honduras y Guatemala han caminado durante dos meses en una caravana, con el pensamiento de tener un mejor futuro para ellos y sus familias.



En el anhelo buscan un lugar con desarrollo y oportunidades, según compartieron con EFE.



En su paso por el central estado mexicano de Puebla, complicaron su caminar debido a la intensa lluvia que cayó este miércoles y tuvieron que refugiarse en una bodega abandonada, donde tendieron plásticos en el piso para acomodarse y dormir un rato y seguir su caminata.



Compartieron en entrevistas que llevaban alrededor de 40 kilómetros sin descansar, debido a que las autoridades mexicanas de migración no los dejaban avanzar.



Michelle Soares, migrante venezolano, compartió con EFE que comenzó su caminar a causa de la muerte de su esposa, quien padecía diabetes y el sector salud en su país no contaba con insumos necesarios para el tratamiento.



Aseguró que buscará un mejor futuro para su hijo de cinco años que lo acompaña en este largo viaje.



El suramericano pidió a Sheinbaum que al llegar a su cargo modifique los malos tratos de los elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), debido a que ellos solo buscan apoyo.



Aseguró que no vienen a generar disturbios en el país, que les ha apoyado en muchas cosas y que siempre ha sido generoso con ellos.



“Ella conoce, como es mujer, conoce la situación de cada país, todos somos migrantes mexicanos, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, colombianos, dominicanos, cubanos, todos somos migrantes en Estados Unidos, lo que yo le podría decir es que los de Migración tengan un poco más de humanidad y que no nos trate mal”, dijo.



Mister Lea, originario Honduras, viaja solo, y busca llegar a EE.UU. para buscar un trabajo, en el que pueda obtener recursos para enviar a su familia.



Auguró que la presidenta electa de México podrá ayudarlos ante las necesidades que presentan, ya que dijo, se ve es sensible y por ser mujer tiene mejores sentimientos ante el sufrimiento de los demás.



“La (próxima) presidenta sí se ve que es buena persona, de familia humilde y sí nos podría ayudar”, señaló.



Además, posicionó que los migrantes salen de sus países de origen "porque (sus naciones) no están bien”.



“Nosotros queremos llegar a EE.UU., lo único que queremos es paso, no vinimos molestando a nadie, lo que queremos es llegar y ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos y lo que queremos es que Dios nos bendiga”, concluyó.