Nicolás Maduro arremete contra Martínez-Acha

Nicolás Maduro -investido por la chavista Asamblea Nacional (AN) para un tercer mandato en Venezuela, tras su cuestionada reelección en julio pasado- criticó este martes al canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y dijo que "no es capaz de defender" el Canal de Panamá, que el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con "recuperar".



En un acto en Caracas, el líder del chavismo expresó que Martínez-Acha cedió ante el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en su reciente visita oficial a Panamá, país que se comprometió a no renovar un acuerdo comercial con China y a trabajar con la Marina estadounidense para "optimizar la prioridad" del tránsito de sus buques por el Canal.



"¿Dónde está ese imbé..? ¿Cómo se llama el imbé... del canciller panameño? Que no es capaz de defender el Canal de Panamá", dijo Maduro en un discurso con motivo del 33 aniversario del fallido golpe de Estado que, en 1992, encabezó el hoy fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) cuando era teniente coronel.



Frente a miles de sus simpatizantes, que previamente marcharon por varias calles de Caracas, recordó unas declaraciones dadas a principios del pasado mes por el ministro de Panamá -país que no reconoce el tercer mandato de Maduro- en las que aseguró que había una "gran sorpresa" que iba a "estremecer al continente", en relación con Venezuela.



Maduro, que se mofó de estas palabras, expresó que Martínez-Acha "tenía razón", ya que en los días 8, 9 y 10 de enero, según el chavista, hubo "grandes eventos históricos que conmovieron al mundo", entre ellos, su investidura como "presidente constitucional para el periodo 2025-2031".



El pasado enero, Panamá, uno de los países que reconoce al opositor Edmundo González Urrutia como el ganador de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, recibió en custodia el 85,18 % de las actas electorales que el antichavismo mayoritario asegura haber reunido gracias a testigos y miembros de mesa, y con las que reclama el triunfo de su líder.



El oficialismo tacha de falsas esas actas y defiende la victoria de Maduro proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por rectores afines al chavismo-, que aún no ha publicado los resultados desglosados de los comicios, contrario a lo establecido en su cronograma.