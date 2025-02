Parlamento Europeo, a favor de respuesta proporcional a los aranceles de Trump a la UE

Una mayoría de los grupos del Parlamento Europeo apoyó este martes la respuesta "firme y proporcional" que ha prometido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los aranceles estadounidenses, aunque con matices sobre cómo se debe preservar la relación con Washington y entre críticas de la ultraderecha a las regulaciones comunitarias.



La orden ejecutiva que firmó el lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, señala que las importaciones de acero y aluminio "amenazan con menoscabar la seguridad nacional" y que los acuerdos vigentes hasta ahora concluyen el 12 de marzo de 2025, fecha a partir de la cual los productos señalados serán objeto de los nuevos aranceles del 25 %.



Durante un debate en la Eurocámara sobre la nueva era en las relaciones comerciales globales, el eurodiputado sueco y portavoz popular sobre Comercio Internacional, Jörgen Warborn, incidió en que una guerra de "ojo por ojo, diente por diente" no beneficiará a Europa.



"Tenemos una defensa comercial muy desarrollada y está lista para ser usada, pero sólo después de que fracasen la diplomacia y la negociación. La fragmentación solamente nos debilitará", advirtió el eurodiputado popular, que pidió que la UE responda "unida" a esta imposición de aranceles.



Desde las filas socialdemócratas, su presidenta, la española Iratxe García, se mostró favorable a responder a Trump con "aranceles en sectores estratégicos de la economía estadounidense" y, yendo más allá que los populares europeos, con el uso de las regulaciones de defensa comercial europeas que permitan "cerrar" los mercados europeos a los bienes y servicios estadounidenses.



"El presidente de Estados Unidos piensa que el comercio internacional es un juego que sólo puede tener un ganador, pero la historia nos muestra que es una fuente de riqueza compartida y que el proteccionismo sólo nos lleva a bloqueos y confrontación", insistió García.



La eurodiputada checa de los Patriotas por Europa, Klára Dostálová, criticó por su parte que "mientras otros defienden sus intereses", Europa se dedique a su juicio a "hacer directivas sobre importaciones éticas de plátanos".



Sin pronunciarse específicamente sobre la respuesta a los aranceles, subrayó que Europa debe defender sus propios intereses "porque en el comercio no hay amigos".



Un portavoz del grupo precisó a EFE que los Patriotas "no están a favor de entrar en ninguna guerra comercial" y que "respetan la soberanía de cada país y sus decisiones políticas", al tiempo que exigen que la UE abandone sus políticas climáticas, las cuales consideran "el primer arancel que afecta a los productos europeos".



Desde los Conservadores y Reformistas Europeos, su jefe de filas, el italiano Nicola Procaccini, criticó en una rueda de prensa la "falta de preparación" de Bruselas ante un debate que no es nuevo y apuntó que, aunque a su grupo no le gusten los aranceles, son parte del comercio internacional y lo seguirán siendo.



"Debemos estar preparados y ser inteligentes. La única forma de enfrentar este nuevo reto es con un enfoque justo", dijo.



La presidenta de los liberales de Renovar Europa, la francesa Valerie Hayer, aseguró que si Trump "sólo responde a la fuerza, la UE debe mostrar los dientes", con "contramedidas apropiadas" y apoyando a sus propios productores", mientras que la eurodiputada de los Verdes Anna Cavazzini advirtió que la UE no debe dejarse chantajear con estos aranceles para retirar sus propias leyes.



Para la líder de la Izquierda, la francesa Manon Aubry, los aranceles estadounidenses deberían permitir a la UE "aprender la lección" e impulsar que Bruselas apueste por "acabar con el libre comercio" y recuperar la soberanía en materia energética y alimentaria.



Desde el segundo grupo de la ultraderecha parlamentaria, la Europa de las Naciones Soberanas, el eurodiputado alemán René Aust sugirió "extender la mano a Trump para cooperar" y trabajar para bajar impuestos y obligaciones burocráticas para las empresas.