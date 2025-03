Por complicaciones en el embarazo o el parto, una mujer muere cada dos minutos en el mundo

Unas 287.000 mujeres cada año, o una cada dos minutos, mueren todavía en el mundo por complicaciones durante el parto o el embarazo, alerta un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que incide en la falta de acceso de muchas madres a tratamientos para salvar sus vidas.



El informe, con datos de 2020 y publicado en la revista especializada Lancet Global Health, detalla que un 27 % de esas muertes anuales (alrededor de 80.000) se deben a hemorragias, la principal causa directa de deceso, mientras que un 16 % (50.000) son provocadas por trastornos de hipertensión como la preeclampsia.



Además, casi una de cada cuatro muertes se dan en mujeres cuyo embarazo o parto se complica debido a condiciones previas de la paciente tales como VIH/sida, malaria, anemias o diabetes, destaca el estudio, primero que actualiza las causas de muerte materna desde 2015.



"Estas condiciones a menudo no han sido previamente diagnosticadas o tratadas y sólo se descubren con la aparición de graves complicaciones", subraya la OMS.



Otras causas directas de fallecimiento en el parto o el embarazo incluyen sepsis e infecciones varias, embolia pulmonar, complicaciones de abortos espontáneos o inducidos a veces en condiciones inseguras, así como reacciones adversas a anestesias o lesiones durante el parto.



Según la OMS, el informe demuestra la necesidad de fortalecer los servicios prenatales con el fin de detectar posibles riesgos, los de obstetricia capaces de gestionar emergencias como una hemorragia o una embolia durante el parto, y las redes de cuidado postnatal.



"Muchas muertes ocurren durante el parto o poco después de éste, por lo que ese momento es una ventana crítica para salvar vidas", destaca el estudio, alertando de que alrededor de un tercio de las mujeres, especialmente en países de bajos ingresos, no reciben chequeos postnatales en los primeros días tras el alumbramiento.



Los autores del estudio también llaman la atención sobre campos de la salud maternal que aún no están adecuadamente estudiados, como el fenómeno del suicidio entre mujeres durante o tras el embarazo (sólo doce países aportan datos) o la mortalidad entre madres no inmediatamente después del parto, sino en el año posterior a éste.



"Tras el parto, muchas mujeres tienen problemas para acceder a un servicio de cuidados que les haga un seguimiento, también en materia de salud mental", subraya la OMS.