Primavera Árabe llega a Siria con caída de Bashar Al Assad, 13 años después

Los insurgentes que han tomado este domingo el control de Damasco anunciaron un toque de queda en la capital siria de 13 horas.

“El Mando de Operaciones Militares anuncia el toque de queda en la ciudad de Damasco a partir de las 4 de la tarde y hasta las 5 de la madrugada”, según un escueto comunicado de los rebeldes, que no detalló cuándo entra en vigor ni hasta cuándo durará.

Se trata de una de las primeras medidas tomadas por los rebeldes en la capital, después de que pidieran respeto por la propiedad pública y privada, así como no disparar.

Los insurgentes declararon Damasco “libre” del presidente Bachar al Asad tras 12 días de ofensiva iniciada por una coalición liderada por el grupo islamista Organismo de Liberación del Levante junto a otras facciones respaldadas por Turquía.

Los rebeldes dijeron poco después que las instituciones públicas en Siria permanecerán bajo la supervisión del primer ministro Al Jalali hasta que sean “entregadas oficialmente”.

Rusia informa de que Asad ha abandonado Siria

El presidente de Siria, Bachar al Asad, ha abandonado el país tras sostener negociaciones con varios participantes del conflicto armado, según ha informado el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado.

“Tras negociaciones sostenidas entre Bachar al Asad y una serie de participantes en el conflicto armado en Siria, este tomó la decisión de abandonar su mandato y el país, dando la indicación de llevar a cabo una transición pacífica del poder”, señaló la diplomacia rusa en un comunicado.

La oposición dice estar trabajando para la transición

El máximo órgano político de la oposición siria en el exilio, la Coalición Nacional Siria, aseguró este domingo que está trabajando para “completar la transferencia del poder a un órgano de Gobierno de transición con plenos poderes ejecutivos”.

“La Coalición Nacional confirma a la comunidad internacional que continúa trabajando para completar la transferencia del poder a un órgano de gobierno de transición con plenos poderes ejecutivos, para lograr una Siria libre, democrática y pluralista”, dijo en un comunicado.

También afirmó su “interés en la seguridad de los países vecinos y la no injerencia de los sirios en los países vecinos”.

Asimismo, se apunta en la nota que “espera establecer asociaciones estratégicas con países de la región y del mundo con el objetivo de reconstruir Siria de nuevo, para todo su pueblo, independientemente de su etnia, religión o secta”.

El primer ministro sirio, dispuesto a colaborar

Los rebeldes han afirmado que las instituciones públicas en Siria permanecerán bajo la supervisión del primer ministro sirio, Mohamed Ghazi al Jalali hasta que sean “entregadas oficialmente”.

Al Jalali, por su parte, ha afirmado que tiende su mano a “todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones”, en un vídeo publicado después de que los insurgentes islamistas tomaran el control de Damasco.

“Estoy en mi casa, no la he abandonado porque pertenezco a este país y no conozco ningún otro país. Es mi patria. En estas horas en las que la gente siente preocupación y temor (…) Yo, por las instituciones del Estado, que no son mi propiedad ni de cualquier otra persona, sino que son de cada ciudadano sirio. Extendemos nuestra mano a todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones”, dijo.

En el mismo sentido, el Ministerio de Exteriores sirio confirmó este domingo que “seguirá comprometido a servir a todos los conciudadanos y gestionar sus asuntos”, pese a la caída del presidente sirio, Bachar al Asad.

