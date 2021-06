Reino Unido negocia con AstraZeneca vacunas adaptadas a variante surafricana

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, indicó este miércoles que su Gobierno negocia con la farmacéutica AstraZeneca la adquisición de vacunas contra el coronavirus adaptadas para combatir la variante del virus B.1.351, identificada por primera vez en Suráfrica.

En una intervención en el Instituto Jenner de Oxford, Hancock dijo que a pesar de que el Reino Unido ha inoculado ya la primera dosis de una vacuna a tres de cuatro de adultos "el trabajo todavía no ha terminado".

"Seguimos dedicando todo el tiempo y toda la planificación necesaria para mantener a este país seguro", dijo Hancock.

"Incluidas nuevas vacunas específicamente diseñadas para atajar variantes preocupantes", agregó.

Un estudio publicado en la revista "New England Journal of Medicine" sobre esta variante concluyó a principios de este año que la pauta completa de la vacuna de AstraZeneca "no muestra protección" contra síntomas moderados de covid-19 y cifró su eficacia en un 10.4 %.

Hancock participó hoy en una conferencia con expertos en Oxford (centro de Inglaterra), donde a partir de mañana se reúnen los responsables de Sanidad del G7 para abordar estrategias comunes frente a la pandemia, entre otros asuntos.

El ministro británico afirmó en ese foro que AstraZeneca ya ha repartido más de 500 millones de dosis en todo el mundo del preparado que ayudó a diseñar la Universidad de Oxford.

La vacuna, "respaldada por el Gobierno del Reino Unido" y "ofrecida a precio de coste", es "el mayor regalo que esta nación podría haber hecho al mundo durante esta pandemia", precisó Hancock.

El preparado de AstraZeneca "da esperanza a los países en desarrollo" porque se ofrece "sin cargos, más allá de la propiedad intelectual", y porque "se puede almacenar de manera sencilla", argumentó el ministro británico.

