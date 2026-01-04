Rubio aclara que EE.UU. gestionará la 'dirección' en la que se moverá Venezuela sin Maduro

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aclaró este domingo que su país gestionará la "dirección" hacia la que se moverá Venezuela sin el liderazgo de Nicolás Maduro, un día después de la captura del venezolano y de las declaraciones del presidente Donald Trump de que Washington gobernaría la nación suramericana hasta que haya una transición.



Preguntado en una entrevista con ABC News sobre la autoridad del Gobierno estadounidense sobre otro país soberano, Rubio especificó que lo que buscarían es dirigir la situación en Venezuela, para lo que tienen un margen de presión con el bloqueo impuesto por Trump a los buques petroleros que transporten crudo venezolano.



"Lo que estamos gestionando es la dirección que tomará esto en el futuro. Y para ello, tenemos influencia", indicó el jefe de la diplomacia estadounidense, uno de las figuras claves en los esfuerzos de Washington por sacar a Maduro del poder.



El secretario de Estado insistió en que los tanqueros sancionados que se dirijan a Venezuela serán "incautados, ya sea a la entrada o a la salida, con una orden judicial que obtendremos de jueces en los Estados Unidos", en referencia a la táctica de presión que Washington ha empleado contra Caracas en las últimas semanas.



Rubio especificó antes a NBC News que quieren que "Venezuela avance en una determinada dirección" que sea "buena para el pueblo de Venezuela, sino que también redunde en el interés nacional" de EE.UU.



Afirmó que espera que el nuevo Gobierno venezolano, ahora liderado por la vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, "tome un rumbo distinto al de Maduro".



"Hasta que Venezuela aborde los problemas que tenía bajo el Gobierno de Maduro, que aún persisten, seguirá enfrentando presión por parte de EE.UU.", dijo.



El gobernante venezolano fue detenido en la madrugada de este sábado en una operación relámpago de Washington bautizada como 'Resolución Absoluta' junto con la primera dama venezolana, Cilia Flores, para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.