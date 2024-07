Senadora colombiana que iba reunirse con María Corina Machado fue deportada de Venezuela

La senadora colombiana Angélica Lozano denunció este viernes que fue deportada de Venezuela, a donde llegó para reunirse con la líder opositora María Corina Machado, después de que le quitaran el pasaporte durante una hora y media "sin argumentos ni información".



"María Corina Machado no puedo llegar a nuestra cita, me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela", escribió la senadora del Partido Verde en su cuenta de X.



Lozano denunció ante la Cancillería colombiana que "violaron todos" sus derechos "sin argumentos ni información".



"Nos quitaron el pasaporte durante hora y media, no nos dijeron nada. Nos devuelven a dos mujeres ecuatorianas y a dos jóvenes colombianos", afirmó en un video grabado mientras era escoltada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas.



Lozano agregó: "Nos están sacando sin ninguna razón (...) solidaridad con este país sufrido".



Según la senadora colombiana las autoridades venezolanas tampoco les dejaron usar el teléfono para hablar con el embajador "y nos embarcaron en un avión de regreso cuyo tiquete no compramos".



"La gente llora por el sueño de que vuelva la democracia. No hay mal que dure 100 años y este domingo tiene que salir este régimen de miseria. A votar por Venezuela", expresó.



A lo largo del día se han sucedido denuncias de diferentes figuras políticas internacionales a quienes no se les ha permitido la entrada a Venezuela, que celebrará este domingo unas esperadas elecciones presidenciales.



Al vuelo de un grupo de expresidentes latinoamericanos que se dirigía a Venezuela este viernes, invitados por la oposición para seguir las elecciones, se le impidió despegar desde Panamá, mientras que también fue retenida una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) español en Caracas.



En los comicios del domingo participarán 10 candidatos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro y el exembajador Edmundo González Urrutia, aspirante de la mayor coalición opositora, que lidera María Corina Machado, y quien encabeza la intención de voto, según las encuestadoras tradicionales.