Sheinbaum apoya a Panamá tras anuncio de Trump de recuperar el Canal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó este miércoles el apoyo de su Gobierno al pueblo panameño y su mandatario, José Raúl Mulino, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su intención de recuperar el Canal de Panamá.



“Por cierto, nuestro apoyo siempre a Panamá, ayer no lo mencioné, (pero) nuestro apoyo siempre al pueblo y al Gobierno de Panamá”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.



El apoyo de Sheinbaum, quien desde diciembre sostuvo que el "Canal de Panamá es de los panameños", ocurre mientras Trump también ha ordenado renombrar el Golfo de México como 'Golfo de América'.



Trump dijo el lunes en su discurso de investidura: "China está operando el Canal de Panamá. Pero no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá, y lo vamos a recuperar".



Este miércoles, el portavoz de la Cancillería china Mao Ning, aseguró que su país “nunca ha interferido” en la gestión del Canal de Panamá y que “siempre ha respetado” la soberanía del país centroamericano sobre la infraestructura.



Además de la presunta presencia de China en la vía acuática, Trump alega que los buques estadounidenses pagan una alta tarifa de peaje y no son tratados "de una manera justa", afirmaciones que también ha negado el Ejecutivo panameño desde el pasado diciembre.



El Canal de Panamá, un paso de 82 kilómetros por el que transita alrededor del 3 % del comercio mundial, lo construyó Estados Unidos, que lo inauguró en 1914, y lo administró hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999.



La vía se transfirió a Panamá hace 25 años gracias a los Tratados Torrijos-Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington por el líder panameño, Omar Torrijos (1929-1981), y el presidente estadounidense, Jimmy Carter (1924-2024).