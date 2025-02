Trump descarta echar al príncipe Enrique: Tiene suficiente con su mujer

El presidente de EE.UU., Donald Trump, descartó este sábado estar interesado en echar de Estados Unidos al príncipe Enrique de Inglaterra si se demuestra que al solicitar el visado mintió sobre el consumo de drogas.



"No quiero hacer eso. Lo dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su mujer. Ella es terrible", dijo en declaraciones en exclusiva al diario The New York Post.



El duque de Sussex, hijo menor de Carlos III y esposo de la estadounidense Meghan Markle, con quien vive en Montecito (California), admitió en sus memorias, 'Spare' ('En la sombra'), haber consumido marihuana, cocaína y hongos alucinógenos.



El libro se publicó en enero de 2023 y esa confesión provocó que la Fundación conservadora Heritage, radicada en Washington, demandara al Departamento de Seguridad Nacional en un intento de hacer públicos sus registros de inmigración, al entender que se debería haber rechazado su solicitud.



En marzo de 2024, antes de las presidenciales de noviembre de ese año en las que Trump resultó vencedor, este último dijo que no se le debería dispensar un tratamiento preferencial: "Si mintió habrá que tomar las acciones apropiadas", sostuvo sin decir si llegaría a expulsarlo.



El mandatario estadounidense aprovechó en cambio en The New York Post para alabar al príncipe heredero, Guillermo. "Creo que es un gran joven", dijo sobre este último, a quien vio en diciembre en París en la ceremonia de reapertura de la catedral de Notre-Dame.



La cadena Fox News indicó este pasado jueves que el juez federal Carl J. Nichols apuntó en una vista celebrada la víspera en Washington D.C. que es probable que haga públicos los expedientes de inmigración mencionados.



El magistrado consideró que esos archivos deben hacerse públicos "en la mayor medida posible" y alegó que está "obligado a hacer público todo lo que pueda hacerse público", pero que tendría cuidado de no violar ninguna ley de privacidad.