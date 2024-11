Trump dice que la frontera será su prioridad

El expresidente Donald Trump (2017-2021) dijo este jueves al canal NBC que asegurar la frontera va a ser una de sus prioridades durante su segundo Gobierno, que comienza a partir de enero de 2025.

El republicano, ganador de la elecciones el martes pasado contra la vicepresidenta Kamala Harris, señaló además a la periodista Kristen Welker que tras su victoria ha hablado ya con 70 líderes mundiales.

Aunque la entrevista no ha sido transmitida, Welker dijo que en un intercambio de 15 minutos con Trump, el republicano expresó que su prioridad era tener una frontera “segura y protegida”.

“En realidad, no tenemos otra opción cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países. Ahora van a regresar a esos países porque no se quedarán aquí. No hay precio”, aseveró el futuro presidente.

El republicano matizó que al mismo tiempo que busca establecer una “frontera fuerte y poderosa”, su administración apoya una inmigración legal. “No soy alguien que dice: ‘No, no puedes entrar’. Queremos que la gente entre”, recalcó.

Además Trump señaló que ha hablado con 70 líderes mundiales,entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron.

Igualmente el político dijo a NBC que la conversación que tuvo con Harris y también con el presidente Joe Biden el miércoles fue cordial, y que estuvo de acuerdo con la intención de ellos de una transferencia pacífica del poder.

El presidente Biden prometió este jueves garantizar una "transición pacífica y ordenada"para transferir el poder a Trump.

El demócrata no confirmó si asistirá en persona a la investidura de Trump el 20 de enero, pero insinuó que podría hacerlo.