Trump pide a republicanos unión en torno a presupuestos para evitar el cierre del Gobierno

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este sábado a los republicanos en el Congreso unión en torno a un nuevo proyecto de ley presupuestario para ampliar los fondos del Gobierno hasta septiembre y evitar su cierre este próximo viernes.



Trump, que pasa el sábado jugando al golf en Florida, escribió en su red social Truth Social que la Cámara de Representantes y el Senado "han creado, bajo las circunstancias, un proyecto de financiación muy bueno" y "todos los republicanos deberían votar (¡por favor!) SÍ la próxima semana".



"Los demócratas harán todo lo que puedan para cerrar nuestro Gobierno, y no podemos permitir que eso ocurra. Debemos permanecer UNIDOS -sin DISENSIÓN-", agregó el político.



Según Fox News, los republicanos de la Cámara de Representantes han desvelado hoy un proyecto de unas 100 páginas que esperan que pueda ser aprobado solo con los votos de su partido, algo que no han conseguido desde que obtuvieron la mayoría en enero de 2023.



La Cámara aprobó el pasado 20 de diciembre, con el apoyo de congresistas demócratas y republicanos, la extensión del presupuesto federal hasta este viernes 14 de marzo, y esta propuesta de resolución ampliaría los fondos hasta el 30 de septiembre.



"Cosas grandes están llegando a Estados Unidos, y les pido a todos ustedes que nos den unos meses para aguantar hasta septiembre para que podamos seguir poniendo la "casa financiera" del país en orden", exhortó, en referencia a sus iniciativas para desmantelar el aparato burocrático federal.



De acuerdo con Fox, la propuesta incluye 8.000 millones de dólares adicionales en materia de Defensa y reduce en 13.000 millones el gasto no relacionado con esa partida.



También indica que la Casa Blanca ha solicitado gastar más en ámbitos nuevos respecto a la última extensión de la financiación, algo que se conoce como "anomalías", y que incluye aumentar los fondos para la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).