Trump pide retrasar las elecciones de Estados Unidos de noviembre

Cuando faltan 96 días para las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que aspira a la reelección, sugirió este jueves postergarlas argumentando que el uso del voto por correo hará de estos comicios "los más fraudulentos en la historia".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido retrasar las elecciones presidenciales previstas para el mes de noviembre de este año alegando que el voto por correo no garantizaría unos comicios justos, informa el portal ABC.

"A través de su cuenta de Twitter, el líder del partido republicano ha defendido que con el actual sistema serían las elecciones más «imprecisas y fraudulentas" de la historia.

El voto por correo es una vieja reclamación de Donald Trump, que lleva varios días señalando las posibles carencias de este método de cara a las elecciones de noviembre, que estarían claramente marcadas por la epidemia de coronavirus.

"Será una gran vergüenza para los Estados Unidos –ha escrito en relación a seguir adelante con ese método de voto–. ¿Retrasar las elecciones hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura?".

"La votación por correo ya está demostrando ser un desastre catastrófico. Incluso las áreas de prueba están muy lejos", dice Trump en su cuenta de tuiter.

"Los demócratas hablan de influencia extranjera en la votación, pero saben que la votación por correo es una manera fácil para que los países extranjeros entren en la carrera. ¡Incluso más allá de eso, no hay un conteo exacto!", dijo el presidente.

"Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, lo cual es bueno), la del 2020 será la elección más inactiva y fraudulenta de la historia", agrega en otro tuit.

"Será una gran vergüenza para los Estados Unidos. Retrasar la elección hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura ???", agrega.

VEA TAMBIÉN: Rusia quiere adelantar a EE.UU. con vacuna anti COVID-19 como con el Sputnik

Trump, quien en 2016 recibió unos 3 millones de votos populares menos que su rival demócrata Hillary Clinton y llegó a la Presidencia por votos en el Colegio Electoral, aparece ahora en la mayoría de las encuestas a la zaga de su posible rival, el demócrata Joe Biden.

Mail-In Voting is already proving to be a catastrophic disaster. Even testing areas are way off. The Dems talk of foreign influence in voting, but they know that Mail-In Voting is an easy way for foreign countries to enter the race. Even beyond that, there’s no accurate count!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020