Unánime condena mundial al golpe de estado en Mali pero la calle lo celebra

Los principales países y organizaciones internacionales con peso en África han condenado unánimemente el golpe de estado registrado hoy en Mali por un grupo de militares que tienen preso al presidente Ibrahim Boubacar Keita, pero las calles en Mali parecen celebrar los hechos.

La primera condena vino de la Comunidad de Estados de África del Oeste (CEDEAO), a la que pertenece Mali, que en un comunicado urgente instó a los militares a "volver a los cuarteles sin dilación", al tiempo que expresaba su "firme oposición a todo cambio político anticonstitucional".

En parecidos términos se expresó el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, quien exigió a los golpistas que renuncien al uso de la violencia y llamó a respetar la institucionalidad en Mali.

La antigua potencia colonial, Francia, con grandes intereses en Mali, condenó "con la mayor firmeza" el golpe, en palabras de su ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, quien expresó además su "apego a la soberanía y la democracia en Mali". El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, advirtió por su parte de que un golpe de Estado "nunca es la solución a una crisis, por muy profunda que sea", escribió Michel en su cuenta de la red social Twitter.

También el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, condenó el golpe de Estado y rechazó "cualquier cambio anticonstitucional", al tiempo que llamó al diálogo y pidió evitar una mayor desestabilización de Mali y la región.

El gobierno de España, que tiene una misión en Mali de formación de la policía local, expresó también su "rechazo a cualquier ataque violento a las instituciones de la República de Mali", en la misma línea. Pero pese a todas estas condenas y a la falta de apoyos exteriores, los golpistas parecen contar con el apoyo popular, a juzgar por las muestras de alegría expresadas por la multitud que esta tarde invadió muchas avenidas de Mali, confraternizando con ellos.

Escenas festivas compartidas a través de los teléfonos móviles mostraron numerosos ejemplos de celebración espontánea de los hechos, que hacen pensar que los golpistas cuentan por el momento con el apoyo de buena parte de la opinión pública.

Paralelamente el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó hoy el “motín militar” en Mali y exigió la liberación inmediata y sin condiciones del presidente del país, Ibrahim Bubacar Keita, y otros miembros del Gobierno. En un comunicado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por los últimos acontecimientos en Mali y llamó a restaurar inmediatamente “el orden constitucional y el estado de derecho”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, según su portavoz, demanda “la liberación inmediata e incondicional del presidente Ibrahim Bubacar Keita y miembros de su gabinete”, que supuestamente están en manos de los militares que han protagonizado un golpe de estado este martes.

El jefe de Naciones Unidas llamó a una “solución negociada y pacífica” de la crisis y trasladó su pleno apoyo a los esfuerzos diplomáticos de la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados del África del Oeste (CEDEAO).

Guterres, además, urgió a todas las partes y en particular a las fuerzas de seguridad a ejercer “máxima moderación y proteger los derechos humanos y libertades individuales de todos los malienses”. El golpe acaece tras varias semanas de gran inestabilidad en Mali, con protestas multitudinarias para exigir la renuncia del presidente, en el cargo desde 2013.

La CEDEAO llegó a mediar en la crisis del país y convocó una cumbre sobre el tema el pasado 27 de julio para proponer una solución, pero sus recomendaciones, al no incluir la salida del presidente Bubacar, no contentaron a los opositores y no permitieron reducir la inestabilidad. La ONU tiene una operación de paz desplegada en Mali desde el año 2013 tras la rebelión vivida en el norte del país un año antes.

