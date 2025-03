Venezuela dice que no descansará hasta rescatar a migrantes 'secuestrados' en El Salvador

Venezuela advirtió este lunes que no descansará hasta rescatar a los que considera "secuestrados" en El Salvador, a donde Estados Unidos envió a más de 200 migrantes acusados de ser supuestamente integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por el presidente Donald Trump.



"No vamos a descansar hasta que los regresemos, no vamos a descansar hasta que rescatemos a los secuestrados en El Salvador", aseguró en una conferencia de prensa el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez.



Asimismo, el también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dijo que trabajarán para que regresen a su país "todos y cada uno de los venezolanos" que están en EE.UU. y quieran retornar, para lo que activarán "todos los aviones" que sean necesarios.



Anunció que pedirá a la Administración de Nicolás Maduro -quien juró en enero para un tercer mandato tras su cuestionada reelección el año pasado- que "emita una solicitud para que ningún venezolano" viaje a EE.UU., al considerar que no es un país seguro tras la reciente deportación, así como la invocación de la que señaló como una "anacrónica" e "ilegal" ley.



Con esa decisión de Washington, todos los venezolanos mayores de 14 años que supuestamente pertenezcan al Tren de Aragua -organización nacida en una cárcel del país suramericano y designada terrorista por la Casa Blanca-, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados.



A juicio de Rodríguez, en EE.UU. "no hay Estado de derecho en lo que se refiere a los derechos elementales humanos" de los migrantes venezolanos, y la acusación respecto a la supuesta vinculación de esas personas con el Tren de Aragua "es una falsedad para secuestrar gente".



"¿En qué cabeza cabe que se señale que todos los venezolanos son del Tren de Aragua y que un niño de 14 años puede ser secuestrado, robado (...), y lo mandas a El Salvador?", expresó.



Por tanto, el diputado llamó a sus connacionales que estén en el país norteamericano a que regresen, ya que, dijo, "no vale la pena que estén sometidos a ese riesgo" de que los "agarre un funcionario de seguridad estadounidense, los meta en un avión y terminen como un esclavo, privado de libertad, secuestrado en El Salvador".



Este domingo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, se ha enviado a más de 250 personas acusadas de pertenecer a la organización criminal transnacional a El Salvador, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelar.



En respuesta, el funcionario venezolano dijo: "No vale la pena el supuesto sueño americano convertido en pesadilla salvadoreña, convertido en acción atroz solo comparable a las leyes de segregación racial de Adolf Hitler".



Por esa razón, el chavismo comienza una "campaña intensiva" en respaldo a los migrantes y para denunciar esas "barbaridades que se están cometiendo", anunció Rodríguez.



Señaló que, entre las primeras acciones, habrá una "gran marcha" este martes en Caracas, y desde el miércoles se comenzará a recolectar firmas que, aseguró, "servirán para fortalecer la posición" venezolana en "todos los organismos" y tribunales internacionales, así como ante los países con los que el caribeño tenga comunicación.



Además, informó de la habilitación de una página web gubernamental y de una cuenta en la red social Instagram para comenzar el proceso de atención, representación jurídica y retorno de ciudadanos en el exterior.



"Vamos a ir también a las instancias internacionales porque esto es un crimen de lesa humanidad", agregó.