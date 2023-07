Venezuela y Colombia abordan desafíos en la frontera común

Autoridades de Venezuela y Colombia abordaron este viernes, durante el primer Foro Binacional Colombo-venezolano, los desafíos en la frontera que comparten ambos países en materia de seguridad y desarrollo económico, entre otras áreas, informó el gobernador del estado venezolano de Táchira (oeste, limítrofe con el país andino), Freddy Bernal.

A través de Instagram, señaló que, durante el encuentro, también abordaron temas relacionados con el turismo, la salud, la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, enfocados en la integración de ambas naciones, que restablecieron sus lazos diplomáticos en agosto de 2022, luego de tres años de ruptura.

La reunión tuvo lugar en la ciudad fronteriza venezolana de San Antonio, en Táchira, desde donde Bernal aseguró, según un vídeo publicado en la cuenta de la Gobernación de Táchira, que en el país caribeño "no hay secuestros, no hay extorsión, no hay atentados con bombas" ni "grupos criminales", luego de que calificara de "casi risible" que un empresario colombiano diga que tiene "mucho miedo" de entrar a Venezuela.

Sin embargo, el gobernador no tiene "la menor duda" de que "muchos empresarios" del "violento" departamento colombiano de Norte de Santander "se van a mudar" al "seguro" Táchira, para generar "calidad de vida, prosperidad y crecimiento", según declaró al canal estatal VTV.

Indicó que, de momento, hay "69 agencias aduaneras abiertas, 22 patios de intercambio fronterizo" y "más de 20 empresas de transporte" activas.

Por su parte, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, afirmó que, en "apenas nueve meses", el intercambio comercial ha alcanzado "ya cifras de los 700 millones de dólares" que, "al finalizar el cuatrienio", se espera que esté "en el orden de los 2,500 (o) 3,000 millones de dólares".

Caracas y Bogotá retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019, tras la llegada al poder de Gustavo Petro, en agosto del año pasado, un proceso que ha avanzado con la reapertura de la frontera, en septiembre, y la reactivación de la conexión aérea, en noviembre.

Ambos países comparten una frontera de 2,219 kilómetros, donde colindan siete departamentos colombianos y cuatro estados venezolanos.

