[VIDEO] United compra 15 aviones supersónicos capaces de conectar Nueva York y Londres en 3 horas

La aerolínea estadounidense United Airlines anunció este jueves un acuerdo comercial con la compañía aeroespacial Boom Supersonic para la compra de 15 aviones supersónicos capaces de conectar el aeropuerto de Newark, al lado de Nueva York, con Londres en tres horas y media de vuelo.

De acuerdo a los términos del acuerdo, United adquirirá 15 aviones del modelo "Overture", una vez cumpla con los "exigentes requisitos de seguridad, operación y sostenibilidad" de la aerolínea, con una opción de compra de 35 aeronaves adicionales.

Así lo indicó United en un comunicado, en el que explicó que "Overture" está programado para implementarse en 2025, volar en 2026 y transportar pasajeros en 2029.

"Overture" será el primer avión comercial grande en tener cero emisiones al funcionar con combustible 100% sostenible (SAF, en sus siglas en inglés).

El consejero delegado de United Airlines, Scott Kirby, aseguró que esta decisión se enmarca en el plan estratégico de la compañía de construir una aerolínea "más innovadora y sostenible".

"La visión de Boom para el futuro de la aviación comercial, combinada con la red de rutas más sólida de la industria, brindará a los pasajeros de negocio y ocio acceso a una experiencia de vuelo estelar", aseguró Kirby.

Según datos ofrecidos por United, los aviones "Overture" serán capaces de volar a velocidades de Mach 1.7 (unos 2,082 kilómetros por hora), el doble de la velocidad de los aviones de pasajeros más rápidos de la actualidad.

Entre las rutas potenciales futuras para United con esta flota, se encuentran la de Newark a Londres en tres horas y media, de Newark a Frankfurt (Alemania) en cuatro horas y de San Francisco (California, EE.UU.) a Tokio en seis horas.

Además, los modelos Overture también se diseñarán con características como pantallas de entretenimiento en el asiento, amplio espacio personal y tecnología sin contacto.

