Xi Jinping no asistirá a la investidura de Trump, según medios estadounidenses

El presidente chino, Xi Jinping, no asistirá el próximo 20 de enero en Washington a la investidura del presidente electo, el republicano Donald Trump, informó este viernes la cadena CBS News.



El medio estadounidense, que cita a dos fuentes familiarizadas con la planificación del evento, recuerda que Trump había invitado personalmente a Xi a su ceremonia de toma de posesión después de haber ganado las elecciones presidenciales el pasado mes de noviembre.



Se espera que el embajador de China en Estados Unidos y su esposa asistan al evento del 20 de enero, como es una práctica habitual. Las fuentes dijeron a CBS News que podrían unirse a ellos otros funcionarios en representación del Gobierno de Pekín.



La próxima portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este jueves que Xi había sido invitado a la investidura de Donald Trump.



"Este es un ejemplo de cómo el presidente Trump crea un diálogo abierto con líderes de países que no solo son nuestros aliados, sino también nuestros adversarios y nuestros competidores", declaró Leavitt en una entrevista con la cadena Fox News.



La invitación a Xi, que se transmitió fuera de los canales diplomáticos formales, tomó por sorpresa tanto a Pekín como a los aliados de Estados Unidos, asegura la cadena, y llega en un momento ya tenso en la relación entre Estados Unidos y China.



El jueves también se supo que Donald Trump no había enviado ninguna invitación al líder ruso, Vladímir Putin, para asistir a su toma de posesión, según el Kremlin.



"No, no la ha enviado", dijo de forma escueta el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Ningún jefe de Estado ha asistido al acto de toma de posesión de un presidente estadounidense, según los registros del Departamento de Estado que datan de 1874 y revela CBS News.