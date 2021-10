Abogado Alfredo Vallarino: Fiscales saben que usan "pruebas falsas" en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos

El Ministerio Público (MP) cuenta con fiscales "maleantes", algo que quedó demostrado con la comparecencia del testigo protegido al juicio oral por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, afirmó el abogado Alfredo Vallarino Alemán.

El jurista reiteró que ha sido devastador el contrainterrogatorio al testigo protegido, e indicó que el mismo no volverá a presentarse ni siquiera como "testigo de una boda".

"Hoy me siento muy orgulloso, no solo porque hemos demostrado la inocencia de Ricardo Martinelli, sino porque hoy el sistema de justicia gana porque se ha probado que tenemos fiscales maleantes, se ha probado que tenemos un sistema manipulado, algo que se hizo desde el Consejo de Seguridad Nacional", indicó el presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP).

Agregó que igualmente se pudo probar cómo se manipuló desde la Presidencia de la República este caso, que se usaron computadoras del Consejo de Seguridad Nacional para ello, que se simuló un testigo protegido al cual se le pagó con fondos del Estado cerca de un millón de dólares.

"Todo lo que nosotros queríamos acreditar ha quedado acreditado y los fiscales que siguen actuando en este caso que tengan claro que una cosa es cuando un fiscal no sabe que está usando pruebas que son falsas y otra cosa es que un fiscal haga uso de un falso testimonio, a sabiendas de esto, e igualmente de un documento falso, estos son delitos autónomos y existe la participación criminal como autores, como cómplices primarios y secundarios, eso lo dice nuestro Código Penal", advirtió.

Vallarino dijo que espera que esto sea tomado en cuenta por el procurador encargado, Javier Caraballo, "porque le estoy diciendo de manera anticipada que sus fiscales saben perfectamente que están utilizando pruebas falsas, ha quedado claramente evidenciado".

Ante esto que ha sucedido, precisó que no descartan presentar acciones legales. "Nosotros vamos a acabar este proceso, algo que será en una cuestión de días y apenas eso ocurra, van a venir un cúmulo de procesos en contra de estos funcionarios".'

"Aquí no hay debido proceso, yo no sé cómo la gente cree que en este país hay justicia, en este país no hay ninguna justicia, no existe la justicia", puntualizó el exmandatario Ricardo Martinelli. A su llegada a Plaza Ágora, donde está la sede del Sistema Penal Acusatorio, Martinelli indicó que es otro día donde se le está haciendo perder el tiempo al pueblo panameño. Así como se está perdiendo el tiempo, Martinelli destacó que también se están malgastando los impuestos de los panameños que tanto se necesitan. "Hay siete fiscales allí malgastando los impuestos que tanto se necesitan", dijo.