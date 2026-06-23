China, interesada en instalar mesa técnica con Panamá

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, informó que China está interesada en tener una mesa técnica para avanzar en la negociación del acuerdo de nación más favorable.

La comunicación provino de la embajada de China en Panamá, confirmó el canciller, quien manifestó que desean que en ese encuentro se aborde sobre los aspectos técnicos de las retenciones e inspecciones de barcos con bandera panameña.

"Que solo respondan a aspectos técnicos y avanzar en la relación bilateral, respetuosamente", expresó el encargado de las relaciones exteriores panameñas.

Entre los diferentes acuerdos que Panamá y China firmaron está el de nación más favorecida, mediante el cual buques con registro panameño recibirán beneficios en puertos de la República Popular China.

Se habla de beneficios en tarifas portuarias y trato preferencial, además el reconocimiento recíproco de los títulos de la gente de mar emitidos por Panamá y por China, igual que su desembarque temporal al momento de tocar puertos en China y Panamá.

No obstante, este año las autoridades panameñas expresaron su preocupación por la retención atípica de embarcaciones con registro panameño en puertos chinos, que en su momento se llegó a decir que era 400% por encima de lo normal.

A finales de abril, China negó que se estuviera usando esa medida como presión por la decisión del gobierno de Panamá de retirarle la concesión a una empresa china de dos importantes puertos en las riberas del Canal, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato.'

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años de relaciones diplomáticas mantienen Panamá y la República Popular China. 272

buques con bandera panameña han sido retenidos desde principios del año.

Esta diferencia ha sido abordada desde el punto de vista diplomático y el pasado 26 de mayo, Martínez Acha se reunió en Nueva York con el canciller chino, Wang Yi, para conversar sobre las relaciones bilaterales.

En ese encuentro, se planteó resolver las diferencias mediante un diálogo constructivo basado en el respeto mutuo.