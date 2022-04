¿Conviene a un presidente ungir a un candidato?

En la política panameña, siempre se ha hablado del "candidato ungido", que se trata de aquella figura que cuenta con el apoyo del presidente de la República o de la cúpula del Órgano Ejecutivo o de los partidos políticos.

Si bien "el ungido" es un término que data de años en el lenguaje político panameño, en los últimos días ha resurgido, luego que el presidente Laurentino Cortizo y su vicepresidente José Gabriel Carrizo hayan hecho público, a través de Federico Alfaro su apoyo a Rubén De León para ocupar la Secretaría General del PRD.

El debate que surge en medio de ese anuncio es que tan beneficioso para el presidente de la República o el candidato es intervenir en este proceso de unción.

En las elecciones de 1994, ese término tomó relevancia, porque incluso se dijo en ese momento que el expresidente Guillermo Endara (QEPD) no había ungido a la expresidenta Mireya Moscoso, ya que se encontraba un poco confundido en su decisión de a quién apoyar, teniendo en cuenta que además de la candidata de su partido (Panameñista) estaba su amigo y compañero de gobierno Rubén Darío Carles, mejor conocido como "Chinchorro".

Ya para los comicios de 1999 el entonces presidente Ernesto Pérez Balladares tampoco le da la unción al candidato perredista Martín Torrijos, incluso se habló de grandes diferencias entre ambos que años más tarde se comprobaron. Todo ello a pesar de que Torrijos fue viceministro de Gobierno en la administración Pérez Balladares.

Durante la campaña que antecedió los comicios de 2004, Mireya Moscoso si salió públicamente a decir quién era su ungido, e incluso ayudó a José Miguel Alemán para que no hubiese elecciones primarias. El resultado fue catastrófico, ya que el panameñista quedó tercero, por debajo del ganador Martín Torrijos y Guillermo Endara (QEPD) que quedó de segundo.

En las elecciones de 2009, si bien Martín Torrijos apoyó a Balbina Herrera, en ningún momento le dio la unción, años después de la aplastante derrota sufrida por Herrera se supo de tácticas que se utilizaron para que Juan Carlos Navarro no fuera el candidato. En esa contienda por primera vez ganó un candidato que no era del PRD ni del panameñismo, se trata del expresidente Ricardo Martinelli.'

En el caso de Ricardo Martinelli, en el 2014, este si ungió a un candidato desde las mismas elecciones primarias de Cambio Democrático, no obstante hay quienes consideran que hubo algunas fallas, entre ellas que era un aspirante que no alaba votos y sumado a ello la campaña no se enfocó de la manera adecuada. Y es que en este caso la unción si ayudaba al candidato debido a que Martinelli terminaba su gestión con una lata popularidad, pero no se dieron los resultados esperados.

En la contienda de 2019, Juan Carlos Varela no ungió a José Blandón, pero el candidato tuvo que cargar con el desgaste de un gobierno criticado por su baja ejecución, lentitud y denuncias de justicia selectiva.

Para el analista José Blandón, el hecho que un presidente de la República, una a un determinado candidato puede ser positivo dependiendo del nivel de popularidad con la que está terminando el Gobierno y otra serie de factores.

A su juicio, ese candidato ungido solo logrará triunfar siempre y cuando también como figura aporte votos y lo mismo haga su campaña.

"El ungir a un candidato depende de la popularidad del presidente, correlación de fuerzas, depende de cuántos candidatos haya y el poder del partido y de la unidad con que vaya a votar", destaca el analista.

Incluso explica que PRD es un partido suficientemente fuerte para tener una historia del 30% del voto electoral, pero cuando la política se polariza eso no es suficiente, no obstante cuando la política se divide eso es suficiente para ganar.

Recuerda que tanto Laurentino Cortizo como Ernesto Pérez Balladares ganaron con el 33% de los votos.

"El candidato pone un porcentaje, el partido pone otro y la campaña el otro, pero qué va a pasar de aquí al 2024 nadie sabe en este momento, porque va a depender de muchos factores", recalca.

Por su parte, Jaime Porcell es de la opinión que por el bien del país un presidente de la República no debe ungir a ningún candidato, porque él se debe a todos los panameños, y no a un grupo en especial.

Incluso destaca que no es adecuado que ya se haya hecho oficial que en el caso de las elecciones internas del PRD el presidente Cortizo y su vicepresidente José Gabriel Carrizo hayan tomado parte ungiendo a Rubén de León para ocupar la Secretaría General de ese colectivo.

Siempre los presidentes tienen sus candidatos favoritos, pero lo correcto es que se mantengan al margen.

"Yo considero que el presidente, como presidente de todos los panameños, le queda mejor el papel de árbitro, antes que el papel de sumarse a una de las facciones, debería dar un paso atrás y reservarse para la historia", señala Porcell.

Considera que debe dejar que sean las fuerzas democráticas las que definan al ganador y no hacer campaña abiertamente.

"Pero no puedo criticar que el presidente Cortizo y Gaby hayan salido a ungir su candidato, ha sido la tradición, sin embargo, en el modelo ético deben dar un paso atrás y ser jueces de esas trifulcas en esos portales", destaca.