Dos empresas se encargarán de distribuir la crema nutricional

El Ministerio de Educación (Meduca) adjudicó a dos empresas el suministro, transporte y entrega de la crema nutritiva enriquecida para el desayuno escolar.

La empresa Cereales Nutricionales Especializados, S.A. distribuirá la crema en las regiones educativas de Panamá Centro, Panamá Este, San Miguelito y las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé.

El monto por la compra de la crema en estas cinco regiones educativas asciende a 2 millones 280 mil 399 dólares con 15 centavos ($2,280,399.15).

Por otra parte, el Consorcio Cremas Nacionales III se encargará de las regiones educativas de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Norte, Panamá Oeste, Veraguas y la comarca Emberá Wounaan.

A pesar de que son más regiones que se le dieron a este consorcio, el monto de todos los contratos es inferior al de la otra empresa, el cual asciende a 1 millón 995 mil 102 dólares con 90 centavos ($1,995,102.90).

En total, el Meduca pagará $4.2 millones por la crema nutritiva en las 16 regiones educativas, ligeramente superior al precio de referencia que fue de $4.08 millones.

Las regiones educativas en que más cremas se dispensarán son la comarca Ngäbe Buglé, con 252 mil 721 bolsas, seguida de Chiriquí, con 57,995; Coclé, con 42,609; Guna Yala, con 38,843; Bocas del Toro, con 34,587; y Veraguas, con 32,396 bolsas de cinco libras, cada una.'

16

regiones educativas tiene el país. 1.2

millones de libras de crema nutricional serán distribuidas en la comarca Ngäbe Buglé, la región donde mayor cantidad de crema se entregará.

Los precios unitarios por bolsa varían entre $5.88 en Panamá Centro y $6.93 en Bocas del Toro.

La frecuencia de entrega de la crema en los centros educativos, se realizará entre 20 y 22 días.

La crema nutritiva enriquecida es un alimento elaborado a base de harina de cereal de maíz, utilizado como complemento de macro y micronutrientes en la dieta de niños de 4 años en adelante que asisten a centros de educación oficial a nivel nacional.

Debe ser surtida en el sabor natural a maíz y vainilla.