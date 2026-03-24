Panameños tienen 'tarea pendiente' en la nueva temporada en las Grandes Ligas

Arranca una nueva temporada en las Grandes Ligas y con ello el primer reto de los peloteros panameños. Mejorar sus números individuales, a esto hay que sumarle que ojalá se mantengan divorciados de las lesiones.

Los panameños que estarán en el "Opening Day" son: José "Chema" Caballero (Yanquis, Nueva York); Edmundo Sosa (Filis, Filadelfia); Miguel Amaya (Cachorros, Chicago); Iván Herrera (Cardenales, San Luis) y el lanzador Justin Lawerence (Piratas, Pittsburgh).

El santeño "Chema" Caballero ha liderado el departamento de bases robadas en las dos últimas campañas en la Americana.

En el 2024, Caballero se robó 44 bases y en el 2025 su registro fue de 49 estafas en la carpa grande. Su tarea es poder llegar, por lo menos, a 50 bases robadas para el 2026.

El panameño con más bases robadas en las Grandes Ligas es Omar Moreno que estafó 487 amohadillas en su carrera deportiva, según números de la MLB.

El promedio de bateo de Caballero en el 2025 fue de .214, con un OPS de .706.

Caballero se ha apoderado del campocorto de los Yanquis y es muy probable que estará de titular contra los Gigantes en el Oracle Park de San Francisco (hoy a las 8:05 p.m. hora panameña).

Sosa con los Filis

Edmundo "Mundito" Sosa estará nuevamente con los Filis, el "utility" tuvo una temporada aceptable en el 2025, tendrá que convencer al mánager Rob Thomson, para tener más regularidad en el equipo.

Sosa en la temporada anterior tuvo acción en 89 partidos con .276 de promedio con un OPS de 776, con 11 jonrones, 39 carreras impulsadas, pegó 12 dobles y se ponchó en 56 ocasiones.

Los Filis debután en casa ante los Texas, Rangers a las (4.15 p.m.hora panameña)

Herrera y las lesiones

Las lesiones han sido el peor enemigo de Iván Herrera de los Cardenales, de San Luis.

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En la temporada 2025, Herrera sufrió varias lesiones, una en la rodilla que lo alejó por varios meses del terreno de juego y luego al final de la campaña se operó el codo derecho, cirugía que le impidió jugar el Clásico Mundial de Béisbol con Panamá.

Pese a las lesiones, Herrera, tuvo acción en 107 partidos, de los 162 que componen la temporada regular.

Herrera en la temporada pasada pegó 19 jonrones, 13 doble, impulsó 66 carreras, pero se ponchó en 84 ocasiones, en 388 turnos al bate, para terminar con promedio de bateo de .284 con un OPS de .837.

Cardenales abren contra Tampa Bay en el Busch Stadium (4:15 p.m. hora panameña).

Miguel Amaya, regresa

Otro que vuelve es Miguel Amaya, afectado por las lesiones en el 2025.

El receptor de los Cachorros, de Chicago, sufrió una lesión en el oblicuo izquierdo y luego un esguince en el tobillo izquierdo, que solo le permitió jugar 28 partidos en la temporada 2025, donde tuvo 96 turnos al bate, pegó 5 jonrones e impulsó 18 carreras y se ponchó en 22 ocasiones para tener un promedio de .281 con un OPS de .814.

Chicago abre el torneo contra Washington Nationals en Wrigley Field a las (2:20 p.m. hora panameña)

Lawrence en números

El lanzador de los Piratas, de Pittsburgh, Justin Lawrence, fue otro panameño perjudicado por la lesiones, tuvo una inflamación en su codo derecho.

Esto limitó a Lawrence a tener acción en solo 17 partidos en la campaña anterior. El relevista trabajó solo 17.2 episodios y tuvo un average de .153 con un Whip de 0.96.

Los Piratas debutan ante los Mets de Nueva York en el Citi Field (1.15 pm. hora panameña).