La verificación de un vehículo a la altura de la comunidad costera de Playa Chiquita, en el distrito de Santa Isabel, en la Costa Arriba de Colón, dejó al descubierto dos hieleras repletas de langosta en plena temporada de veda.

Esto provocó que los agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) trasladaran al conductor y las langostas al corregimiento de Palenque para iniciar el procedimiento correspondiente, dirigido a proteger los recursos marinos.

Ahora, la persona detenida deberá responder por la posesión de estas langostas.

En esta zona, agentes del Senan se mantienen en diferentes puntos de la Costa Arriba de Colón en labores de prevención y control para detectar delitos.

Las acciones se han extendido no solo a puestos de control, sino también a las propias comunidades con vigilancia constante.