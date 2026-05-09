Un menor muerto y cuatro heridos fue el resultado de un ataque a mano armada en horas de la noche del viernes en la comunidad Los Portales de San Judas Tadeo en el corregimiento de Cativá en la provincia de Colón.

La información preliminar de este caso señala que estas cinco personas estaban en una vivienda, cuando de repente llegaron varios sujetos y empezaron a hacer disparos.

Posteriormentelas autoridades dieron a conocer el deceso de un menor de 14 años.

Al lugar llegaron agentes de la Dirección de Investigación Judicial y la Policía Nacional, quienes acordonaron toda la escena del crimen e iniciaron las investigaciones para esclarecer este ataque.

Solo este mes, dos menores de edad han sido asesinados, mientras que el mes pasado más de 10 homicidios se registraron en esta provincia.

En lo que va del año más de 25 personas han perdido la vida por causa de la violencia que azota a la costa atlántica.