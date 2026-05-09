Moltó reacciona a afirmaciones sobre el proceso que Costa Rica mantiene ante OMC contra Panamá

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, reaccionó a las afirmaciones sobre el proceso que Costa Rica mantiene ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Panamá.

En su mensaje, el ministro aclaró que Panamá está ejerciendo mecanismos legítimos contemplados dentro del sistema multilateral de comercio, defendiendo responsablemente a su sector productivo y manteniendo disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones que garanticen reglas justas para ambas partes.

"Mi estimado Hugo, Decir que Panamá perdió un caso ante la OMC no es correcto", dijo tras una entrevista que le hizo el periodista Hugo Famania a la presenta de Costa Rica, Laura Fernández.

"Nos pone en la vista de tu gran audiencia como un país que incumple. Nada más lejos de la realidad. Con gusto yo explico la situación una vez más tal cual hice en medios en su momento", escribió en su cuenta de X.

Explicó: "Dicho eso, Panamá es un país soberano y como miembro de la OMC con los mismos derechos que todos los demás y esos derechos son los que estamos ejerciendo".

"Nuestros productores merecen el mismo respeto q los costarricenses y en eso estoy de acuerdo. Pero no menos, las reglas de comercio deben dar oportunidades de ambas partes".

Añadió: "Nuestro gobierno está velando por nuestro sector productivo y así seguiremos haciéndolo. No los dejaremos solos. Y como he dicho antes, Panamá está en disposición de sentarse a conversar siempre sobre reglas q apliquen a ambas partes".