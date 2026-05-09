El Ballet Nacional estrena con éxito el clásico El Corsario en Atlapa

El Ballet Nacional de Panamá ha marcado un hito cultural al traer por primera vez al país la versión completa del emblemático ballet El Corsario, una de las piezas más destacadas del repertorio clásico internacional.

Esta ambiciosa producción se presentó en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, donde cautivó al público y con funciones hasta el 9 de mayo, con su espectacular puesta en escena.

Bajo la dirección artística de Sasa Adamovic y la coreografía del maestro David Makhateli, la obra reunió sobre el escenario a 55 bailarines profesionales, acompañados por jóvenes aspirantes del propio Ballet Nacional. Este esfuerzo conjunto demostró el alto nivel alcanzado por la compañía panameña y su compromiso con la excelencia artística.

La magia del espectáculo se completó con la participación en vivo de 61 músicos de la Orquesta Filarmónica de Panamá, dirigidos por el maestro invitado Valery Ovsyanikov. La combinación de danza y música orquestal en directo elevó la experiencia a un estándar internacional, permitiendo que el público disfrutara de una interpretación fiel y vibrante del clásico.

La producción se distinguió por su imponente despliegue escénico, que incluyó cuatro grandes ambientes diseñados especialmente para la ocasión. Además, se confeccionaron más de 170 vestuarios únicos, con la valiosa colaboración de destacados diseñadores y artistas locales que aportaron su talento y creatividad al montaje.

Durante la gala de estreno, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, describió el evento como “una noche histórica para Panamá”. Sus palabras resaltaron el significado de este logro para el desarrollo artístico nacional y el orgullo que representa para todos los panameños.

La funcionaria enfatizó que esta puesta en escena consolida al Ballet Nacional como un referente cultural en la región, proyectando su talento más allá de las fronteras y enriqueciendo el panorama artístico centroamericano con montajes de gran envergadura.

Herrera aprovechó la ocasión para anunciar la celebración del Festival Internacional del Ballet Nacional de Panamá, programado del 3 al 7 de junio. Esta iniciativa se integra a las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, fortaleciendo la agenda cultural del país.

Con este tipo de producciones, Panamá reafirma su apuesta por las artes escénicas y su capacidad para albergar eventos de talla mundial, inspirando a nuevas generaciones de artistas y aficionados a valorar el rico patrimonio del ballet clásico.