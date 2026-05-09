FIFA sorprende con Katy Perry y LISA para la inauguración del Mundial 2026

A solo un mes del inicio del torneo, la FIFA reveló las últimas incorporaciones al cartel musical de las tres ceremonias de apertura del Mundial 2026, y los nombres que más resuenan son Katy Perry y LISA, la rapera y cantante tailandesa de BLACKPINK. Ambas actuarán en la ceremonia de Estados Unidos, que se celebrará el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, minutos antes del partido inaugural de la selección local contra Paraguay.

Katy Perry será la cabeza de cartel de la noche estadounidense, donde compartirá escenario con LISA, el rapero Future, el DJ angelino Sanjoy, la brasileña Anitta, el nigeriano Rema, la sudafricana Tyla y la paraguaya Marilina Bogado, que representará a la selección visitante. Fuentes cercanas a la organización confirmaron que este show, de unos 13-15 minutos de duración, arrancará aproximadamente 90 minutos antes del pitazo inicial.

“Es un lineup que refleja la diversidad cultural de Norteamérica y del mundo entero”, señaló un portavoz de FIFA en declaraciones recogidas por The Athletic y Excélsior. La presencia de LISA marca un hito: será la primera solista femenina de K-pop en actuar en una ceremonia de apertura de un Mundial, tras el precedente de Jungkook de BTS en Qatar 2022.

Las otras dos ceremonias de apertura

La FIFA optó por organizar tres espectáculos independientes, uno por cada país anfitrión:

- México (11 de junio, Estadio Azteca, México vs. Sudáfrica): El show estará liderado por Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs y la sudafricana Tyla. Será la primera ceremonia y abrirá oficialmente el torneo.

- Canadá (12 de junio, Toronto, Canadá vs. Bosnia y Herzegovina): Actuaciones de Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, con posibles apariciones de otros artistas canadienses como Jessie Reyez.

Estos eventos se suman al himno oficial del Mundial, “Dai Dai”, interpretado por Shakira y Burna Boy, cuyo lanzamiento está previsto para el 14 de mayo. Además, se espera un show de medio tiempo histórico en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium, aunque su lineup completo aún no ha sido desvelado.

Con estas confirmaciones, la FIFA busca que el Mundial 2026 no solo sea el más grande de la historia por su formato de 48 selecciones, sino también el más espectacular en lo musical.