Pandeportes entrega nuevos implementos a la Federación Panameña de Gimnasia

El Instituto Panameño de Deportes realizó la entrega de implementos deportivos a la Federación Panameña de Gimnasia en el Centro de Alto Rendimiento, donde los atletas tendrán su propia sede de entrenamiento.

Esta entrega se da luego del éxito de los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se llevaron a cabo recientemente.

Carlos Herrera, presidente de la Federación Panameña de Gimnasia, agradeció la gestión de Pandeportes y el Comité Olímpico de Panamá.

Herrera señaló que Panamá, siendo medallista en eventos internacionales, ahora tiene dos carreras de salto para entrenar, al igual que dos pisos armados completos y todo el gimnasio femenino, cuatro vigas y más equipos que vienen próximamente.

Por su parte, el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, resaltó el compromiso y talento de las gimnastas durante el acto simbólico en presencia de entrenadores y padres de familia, destacando que todos los implementos son de alto nivel.

El Centro de Alto Rendimiento reafirma el compromiso del Gobierno Nacional, a través de Pandeportes, con la transformación del deporte panameño, apostando por infraestructura moderna y funcional que inspire a nuevas generaciones de atletas.