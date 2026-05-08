Minsa confirma segundo caso importado de sarampión

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un segundo caso importado de sarampión en una viajera internacional que ingresó recientemente al país por el aeropuerto de Tocumen, procedente de Costa Rica.

De acuerdo con la entidad, la confirmación fue realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) mediante las pruebas de laboratorio que se tienen protocolizadas para estos casos.

El caso corresponde a una segunda viajera internacional de 19 años, de nacionalidad suiza, con síntomas sospechosos compatibles con sarampión, entre ellos fiebre, exantema (erupciones en la piel), tos y secreción nasal. La paciente recibió atención médica en un hospital privado.

Mientras que el primer caso corrsponde a un viajero internacional de nacionalidad holandesa, que ingresó recientemente al país por la frontera de Costa Rica con Bocas del Toro.

El Minsa asegura que desde la notificación inicial, los Equipos de Respuesta Rápida de la Región Metropolitana de Salud activaron de forma inmediata las acciones de control epidemiológico, incluyendo: investigación y seguimiento de contactos, verificación de esquemas de vacunación.

Además, bloqueo vacunal en personas expuestas, vigilancia epidemiológica en sitios identificados y coordinación interinstitucional para prevención y control.

Como parte de las medidas preventivas, se realizó bloqueo vacunal a personas identificadas como contactos.

El Minsa aclara que este evento corresponde a un segundo caso importado. Hasta la fecha, no existe evidencia de transmisión comunitaria de sarampión en Panamá.

El Minsa reiteró a la población la importancia de mantener actualizado el esquema nacional de vacunación, especialmente en niños, adolescentes y personas con antecedentes de viaje internacional.

Los síntomas del sarampión incluyen: fiebre alta, erupción o manchas en la piel, tos, congestión nasal, ojos rojos, malestar general.

Toda persona que presente síntomas compatibles y antecedente reciente de viaje o contacto con viajeros internacionales debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas.