Cinco adultos mayores con diagnóstico de encamamiento permanecen ingresados en el hospital Nicolás A. Solano, en la provincia de Panamá Oeste, en donde fueron abandonados por sus familiares.

Tres de estos pacientes acumulan ya más de 700 días hospitalizados; mientras que otro de 46 años de edad está por cumplir 365 días, indicó el director regional del Ministerio de Salud (Minsa), Jorge Melo.

Agregó que los equipos de Trabajo Social del Minsa y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) han realizado un "arduo trabajo" tratando de localizar a los familiares de estos adultos mayores, aunque sin éxito por el momento.

Uno de los mayores obstáculos en esta misión es que los familiares de los adultos mayores, al ingresarlos, suministran información falsa sobre dirección y números telefónicos.

Melo agregó que en un inicio los familiares están al tanto de los pacientes, pero luego las visitas se van espaciando hasta que son dejados en el abandono. En ocasiones, la excusa de las familias es que carecen en sus hogares de las condiciones para atender al adulto mayor.

El abandono de adultos mayores con diagnóstico de encamamiento se repite en otros hospitales del país.

En el hospital Luis "Chicho" Fábrega y tras un año de ingreso permanece una paciente; en el San Miguel Arcángel hace poco se logró dar egresos a dos después de más de un año; por su parte, el hospital Cecilio Castillero se mantiene a un paciente.

El director regional del Minsa indicó que, al igual que la Caja de Seguro Social (CSS), cuentan con programas de salud de adultos mayores, además de programas de capacitación gratuitos a personas para el cuidado de ancianos y encamados.