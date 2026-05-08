Minsa confirma primer caso de sarampión en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el primer caso de sarampión en Panamá, se trata de un viajero internacional de nacionalidad holandesa, que ingresó recientemente al país por la frontera de Costa Rica con Bocas del Toro.

La confirmación fue realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) mediante las pruebas de laboratorio que se tienen protocolizadas para estos casos.



La evaluación de riesgo para el país es moderada y se descartó la existencia de transmisión comunitaria.⁣

⁣

La entidad agregó que se mantiene bajo investigación una segunda viajera, también internacional, con síntomas sospechosos compatibles con la enfermedad.⁣

El caso corresponde a un ciudadano extranjero que visitó México y varios países en Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Presentó síntomas compatibles con sarampión, entre ellos fiebre, exantema (erupciones en la piel), tos y secreción nasal. El paciente recibió atención médica en un hospital privado donde se le tomó muestra para los estudios correspondientes; se mantiene bajo seguimiento clínico y vigilancia epidemiológica.

Adicionalmente, se mantiene bajo investigación epidemiológica una segunda viajera internacional con síntomas sospechosos compatibles con sarampión.

Desde la notificación inicial, los Equipos de Respuesta Rápida de las regiones de salud de Bocas del Toro y Metropolitana activaron de forma inmediata las acciones de control epidemiológico, incluyendo:

• Investigación y seguimiento de contactos.

• Verificación de esquemas de vacunación.

• Bloqueo vacunal en personas expuestas.

• Vigilancia epidemiológica en sitios identificados.

• Coordinación interinstitucional para prevención y control.

Como parte de las medidas preventivas, se realizó bloqueo vacunal a personas identificadas como contactos.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El Minsa aclara que este evento corresponde a un caso importado y que, hasta la fecha, no existe evidencia de transmisión comunitaria de sarampión en Panamá.

El Ministerio de Salud reitera a la población la importancia de mantener actualizado el esquema nacional de vacunación, especialmente en niños, adolescentes y personas con antecedentes de viaje internacional.

Los síntomas del sarampión incluyen:

• Fiebre alta.

• Erupción o manchas en la piel.

• Tos.

• Congestión nasal.

• Ojos rojos.

• Malestar general.

Toda persona que presente síntomas compatibles y antecedente reciente de viaje o contacto con viajeros internacionales debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas.

El Minsa continuará informando oportunamente sobre la evolución de la situación epidemiológica y mantiene activas las medidas de vigilancia y respuesta en todo el territorio nacional y recomienda a la población mantenerse informada por nuestros canales oficiales.