Felipe VI manifestó que España está abierta a ayudar a Panamá

En el marco de la toma de posesión de la mandataria costarricense, Laura Fernández, el presidente José Raúl Mulino, sostuvo una reunión bilateral con Felipe VI, rey de España, en la ciudad de San José, Costa Rica.

Durante el encuentro, conversaron sobre programas de cooperación, inversiones, comercio, seguridad, energía, el sector marítimo y geopolítica internacional.

El rey Felipe VI manifestó a Mulino que España está abierta a ayudar a Panamá dentro de la estrecha relación que han consolidado como países.

“Tenemos que apoyarnos mucho en comercio, el derecho internacional y los valores que nos han permitido llegar hasta aquí”, destacó el monarca, quien también reconoció que Panamá es un gran facilitador del comercio internacional.

Por su parte, Mulino explicó el gran esfuerzo de su gobierno para estabilizar las finanzas públicas, lo que permitirá que este año la economía nacional tenga un crecimiento entre el 4 y 5%, liderando el crecimiento en la región latinoamericana.

Expuso el auge de Panamá en turismo, lo que ha permitido que el aeropuerto de Tocumen haya superado a México en manejo de pasajeros. Esto permitirá ampliar la terminal y a la aerolínea Copa hacer una compra de 69 nuevos aviones.

Panamá está ejecutando importantes inversiones en sectores como salud, carreteras, la línea 3 del Metro, que incluye un túnel bajo el Canal, que aliviará el tráfico entre la ciudad capital y las afueras. Además, el Gobierno trabaja fuerte en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal, que se ha logrado reducir al mínimo, explicó Mulino.

Aprovechó el encuentro para resaltar que su gobierno trabaja en un programa estructurado para mejorar su sistema de distribución de agua potable en todo el país. “Tenemos un sistema muy complicado, pero estamos trabajando en eso”, recalcó.

También agradeció a Felipe VI el apoyo de España en el tema de las listas discriminatorias, señalando que el país ya ha logrado salir de dos de estas listas y está haciendo lo necesario para salir de la fiscal, la última que queda.

El agradecimiento se extendió a los programas sociales en los que coopera España con Panamá, principalmente en los que maneja el Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino.