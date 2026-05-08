Innovation Day Panamá 2026, fue un examen al futuro tecnológico

El Innovation Day Panamá 202 fue un encuentro que abrió conversaciones sobre cómo la interacción entre IA, conectividad avanzada y marcos regulatorios necesarios, están reconfigurando nuevas dinámicas económicas y redefiniendo una infraestructura digital más resiliente.

En esta edición, realizada en Panamá, Forbes Centroamérica y Ericsson destacaron su visión conjunta por el desarrollo regional a través de la innovación tecnológica y el conocimiento estratégico.

Según la consultora IDC Latinoamérica, el panorama digital de Panamá en 2026 muestra que el 75% de las empresas ha migrado a servicios de la nube y que seguirán mejorando su infraestructura digital con IoT y 5G.

La cita inició con la intervención de Yandira Núñez, directora Editorial para Centroamérica en Forbes; Luisa Ramos, directora de País de Ericsson; Pontus Rosenberg, embajador de Suecia en Panamá; Eduardo Ortega Barría, secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt); y Alkin Saucedo, director Nacional de Telecomunicaciones de la Autoridad de Servicios Públicos.

“Cuando hablamos de inteligencia artificial, conectividad, ciudades inteligentes y transformación digital… hablamos también de ecosistemas humanos. Sistemas vivos.

Infraestructura dialogando con educación. Tecnología conectándose con sostenibilidad. Innovación impulsando productividad, bienestar social y crecimiento económico”, señaló Núñez.

Para la Directora Editorial de Forbes Centroamérica, uno de los grandes desafíos es construir sociedades más avanzadas, eficientes y profundamente conscientes del impacto humano de la transformación tecnológica, “y ahí es donde espacios como este adquieren una enorme relevancia”, enfatizó.

“Un reciente informe conjunto del World Economic Forum y McKinsey & Company estima que la adopción de inteligencia artificial podría generar entre 1.1 y 1.7 trillones de dólares anuales en valor económico adicional para América Latina, además de elevar la productividad regional entre 1.9% y 2.3% por año. Y esa cifra resulta relevante para una región que históricamente ha enfrentado enormes desafíos de productividad, competitividad e inversión”, mencionó Núñez.

En un primer panel llamado ‘Digitalización de Panamá: desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles’, Adolfo Fábrega, administrador General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), destacó que en el Gobierno Nacional comprenden que la empresa privada es el motor de la economía nacional.

“La empresa privada es un habilitador, es un partner. Debe existir esa armonía. Cuando hablamos de innovación, nunca será suficiente en términos de inversión”, indicó Fábrega.

“Cuando hablamos de innovación, nunca será suficiente en términos de inversión. Uno de nuestros pilares es enfocarnos en el ciudadano”, agregó.

En esta conversación, Juan José Pimento, director de Tecnologías Críticas y Emergentes de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) destacó la importancia de que el Estado tenga la capacidad de invertir en los equipos tecnológicos necesarios para hacer más auditorías de los sistemas. “Estamos creando un marco institucional para la regulación, y el Estado debe tener la capacidad de hacer auditorías para contar con una buena gobernanza”, precisó.

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Sobre el contexto de seguridad en términos de la implementación de la AI, reafirmó que es necesario “definir límites previos a la automatización, definir umbrales y tratar la dependencia externa como un riesgo”.

También remarcó que la soberanía tecnológica no es un concepto abstracto sino de seguridad nacional y que un Panamá digitalizado inicia con la educación, “Tenemos que pensar qué haremos con esta autopista del futuro que estamos construyendo”.

En su intervención, Sobaan Kazi, vicepresidente y Director de Tecnología (CTO) para LATAM Norte y el Caribe en Ericsson, precisó tres cosas que los gobiernos deben implementar: “Primero la calidad de los servicios; la calidad del internet no es la misma de hace 20 años, hoy tenemos diferentes necesidades en cada industria; en segundo lugar, la seguridad y la resiliencia, entendida en términos de privacidad; en tercer lugar, proveer la infraestructura necesaria para que exista conectividad”.

También remarcó que si se tiene la intención, la tecnología está lista para cambiar al mundo, “seamos más intencionales para proveer todas las capacidades necesarias para aprovechar la tecnología”, además mencionó que para él la IA, es como una representación digital del mundo real.

