MOCA inicia proceso de expulsión contra la representante de Ancón, Yamireth Batista

El líder del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, se pronunció sobre la investigación que enfrenta la representante de Ancón, Yamireth Batista, por presunto delito de peculado.

Lombana aseguró que el partido lleva adelante un proceso de expulsión contra Batista, el cual debe resolverse en los próximos días. No obstante, señaló que la representante puede presentar su renuncia al partido.

Según Lombana, desde que la comunidad alertó sobre las presuntas irregularidades en la Junta Comunal, iniciaron un proceso interno para atender el caso.

“MOCA no tolerará, de ninguna de sus autoridades electas, acciones contrarias a la ley y que vayan en detrimento de los principios que promueve nuestra organización”, enfatizó a través de las redes sociales.

La mañana de este viernes, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público realizó un allanamiento en la Junta Comunal de Ancón, tras las denuncias contra Batista por presunto mal manejo de fondos públicos y posible acoso laboral.

Las diligencias también incluyeron una inspección ocular en la residencia de Batista.