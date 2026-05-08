La compra y venta de autos usados de persona a persona es un trámite frecuente entre quienes buscan adquirir un vehículo sin intermediarios. Aunque es una diligencia habitual, no existe una norma fija sobre quién debe pagar el trámite de traspaso.

La abogada Anya de Downer explicó que la forma de pago normalmente es pactada entre las partes, por lo que no hay una regla de quién debe asumir el pago.

Agregó que hay veces que el vendedor se encarga de todo, mientras que otras veces lo pactan mitad y mitad, y así sucesivamente.

De Downer considera que para temas legales siempre es recomendable asesorarse con un abogado antes de comprar un vehículo.

La jurista detalló que, si la compra se realiza a través de concesionarias, se deben leer detalladamente los documentos para evitar cualquier inconveniente. “Ese es el error que mayormente se comete, no leer”, expresó.

Mientras que en la venta de persona a persona también se recomienda leer minuciosamente los contratos, si los hay, ya que hay mayor informalidad en el trámite. Advirtió que, por la prisa de tener el vehículo, los compradores realizan los pagos y el vehículo aún permanece a nombre del vendedor.

¿Qué se necesita para el traspaso de un vehículo?

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, se deben presentar los siguientes documentos.

Registro único de Propiedad Vehicular original y una copia.

Certificado de Inspección Vehicular del año vigente original y dos copias.

Dos copias de cédula o pasaporte vigente del vendedor y comprador.

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Tarjeta de traspaso digital, generada desde alcaldía digital.

Cuando el comprador o el vendedor no está presente

Se debe presentar tarjeta de traspaso digital, generada desde alcaldía digital.

El comprador debe traer nota de autorización notariada.

Cuando ambas partes están presentes

Tarjeta de traspaso digital, generada desde alcaldía digital.

El Acuerdo N.º 58 del 23 de marzo de 2021 deja establecido que, si ambas partes están presentes, no es requerido que la tarjeta esté notariada.

Realizan el traspaso en la ventanilla universal.

Además, una vez completado el proceso, se debe hacer una actualización del Registro Único Vehicular en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).