Resguardar y exponer los ornamentos de oro y piezas de cerámica halladas en el sitio arqueológico El Caño, ubicado en el distrito de Natá, es uno de los objetivos del museo del oro que se planea construir en la provincia de Coclé.

Con esta iniciativa, se pretende también establecer a esta región del país como un referente internacional en el ámbito de la arqueología y la historia precolombina de Panamá.

Por parte de la junta comunal de El Caño, ya se asignó un terreno para la construcción del futuro museo, faltando aún los trámites ante la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (ANTAI).

Posteriormente, el predio deberá ser traspasado al Ministerio de Cultura para que esta instancia proceda a la construcción del museo.

Manuel Tutre, subdirector de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, indicó que la construcción de un museo sería para esta provincia como "la joya de la corona".

Enfatizó además que al Ministerio de Cultura le interesa en gran medida lograr la construcción de este museo del oro precisamente en la provincia donde se han realizado notables hallazgos arqueológicos.

Por parte del Ministerio de Cultura (MiCultura), la intención es lograr que el museo se construya antes de que finalice este gobierno.

Los trabajos de excavación en este cementerio prehispánico están a cargo de la Fundación El Caño y patrocinados por el Ministerio de Cultura.

Para este año, las excavaciones en el sitio arqueológico El Caño se han concentrado en la llamada Tumba 3, la cual, según los arqueólogos que trabajan en el sitio, podría tener mil años de antigüedad.