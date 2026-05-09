Gilberto Medina, alcalde del distrito de Donoso y el Concejo Municipal de esta área ubicada en la Costa Abajo de Colón, hicieron un llamado al presidente de la República, José Raúl Mulino, y a Minera Panamá para que el distrito sea tomado en cuenta en todas las negociaciones relacionadas con la posible reapertura de la mina.

Por ello, Medina solicitó el pago de regalías pendientes, deudas por permisos de construcción y una mayor oportunidad de empleo para residentes de Donoso.

Según cifras mencionadas por las autoridades locales, de unas 700 personas vinculadas actualmente al proyecto minero, solo 50 serían del distrito de Donoso y alrededor de 250 de la provincia de Colón.

El alcalde insistió en que la actividad minera debe generar beneficios directos para las comunidades impactadas y pidió unidad entre diputados, representantes y autoridades provinciales para defender los intereses del distrito.

Las autoridades locales también solicitaron a la empresa regularizar su situación administrativa y mantener una negociación clara sobre permisos, regalías y contratación de mano de obra local.