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Panamá

Servicio Nacional de Migración habilita retorno voluntario para venezolanos que deseen regresar a su país

Publicado 2026/05/09 14:45:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

 Los interesados tendrán hasta el miércoles 13 de mayo, para comunicarse con la institución y realizar el registro requerido.

Servicio Nacional de Migración. Foto: Archivo

Servicio Nacional de Migración. Foto: Archivo

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El Servicio Nacional de Migración informó a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio panameño y deseen retornar voluntariamente a la República Bolivariana de Venezuela, que podrán acercarse a sus oficinas a nivel nacional o comunicarse al número 504-3580 para recibir información y asistencia sobre el procedimiento correspondiente.

Para aplicar deben cumplir con los siguientes requisitos: 

- Portar su pasaporte, salvoconducto o cédula de identidad de su pais de origen, así como la documentación de sus acompañntes. 

- En caso de no contar con documentación, el ciudadano permanecerá en uno de los albergues de SNM mientras se les tramita el salvoconducto y se gestiona el boleto comercial correspondiente. 

 Los interesados tendrán hasta el miércoles 13 de mayo, para comunicarse con la institución y realizar el registro requerido.

 

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