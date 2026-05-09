Servicio Nacional de Migración habilita retorno voluntario para venezolanos que deseen regresar a su país

El Servicio Nacional de Migración informó a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio panameño y deseen retornar voluntariamente a la República Bolivariana de Venezuela, que podrán acercarse a sus oficinas a nivel nacional o comunicarse al número 504-3580 para recibir información y asistencia sobre el procedimiento correspondiente.

Para aplicar deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Portar su pasaporte, salvoconducto o cédula de identidad de su pais de origen, así como la documentación de sus acompañntes.

- En caso de no contar con documentación, el ciudadano permanecerá en uno de los albergues de SNM mientras se les tramita el salvoconducto y se gestiona el boleto comercial correspondiente.

Los interesados tendrán hasta el miércoles 13 de mayo, para comunicarse con la institución y realizar el registro requerido.