Universidad de Panamá gradúa a 27 nuevos médicos veterinarios

La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá celebró la graduación de 27 nuevos doctores en Medicina Veterinaria, correspondientes a la promoción 2025-2026, en una ceremonia académica donde se resaltó el compromiso científico, humano y social de quienes culminaron su formación profesional.

El acto reunió a autoridades universitarias, docentes, familiares y graduandos, en un ambiente marcado por el reconocimiento al esfuerzo académico y la vocación de servicio hacia la salud animal y la salud pública.

La estudiante con el primer puesto de honor, Paola Gambera Guisseppe, dirigió unas palabras en representación de sus compañeros, destacando que la medicina veterinaria exige sensibilidad, capacidad de observación y una profunda conexión con los animales, cuyos padecimientos deben interpretarse más allá del lenguaje verbal.

Asimismo, enfatizó que la profesión requiere fortaleza emocional y responsabilidad debido al impacto que tiene en las familias, la producción alimentaria y el bienestar colectivo.

Durante la ceremonia, el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, Dr. Alexander Pérez, subrayó la importancia del médico veterinario en áreas fundamentales como la salud pública, la seguridad alimentaria y la prevención de enfermedades zoonóticas. También manifestó preocupación por la tendencia a minimizar el rol de estos profesionales, pese a que las normas sanitarias internacionales y el comercio de productos de origen animal dependen del cumplimiento de estrictos estándares veterinarios.

El decano destacó además la creciente participación femenina dentro de la facultad, señalando que el 70 % de los estudiantes corresponde a mujeres, quienes han demostrado liderazgo y excelencia en campos como la clínica, la investigación, la docencia, la producción animal y la administración.

En representación del rector de la Universidad de Panamá, el vicerrector de Investigación y Postgrado, Jaime Gutiérrez, ofreció el discurso central y dirigió el juramento universitario. Durante su intervención exhortó a los nuevos profesionales a ejercer la medicina veterinaria con sensibilidad, ética y vocación de servicio, recordándoles la importancia de mantener la humanidad, incluso frente a las exigencias y desafíos de la profesión.

Asimismo, motivó a los graduandos a conservar el compromiso adquirido durante su formación universitaria y a continuar fortaleciendo sus conocimientos científicos sin perder la empatía y el sentido humano que caracteriza a esta disciplina.

La ceremonia también reconoció a las estudiantes que ocuparon el segundo puesto: Andrea Aguilar González y tercer puesto: Noris Sánchez Juárez.

Con la entrega oficial de títulos, la Facultad de Medicina Veterinaria incorporó al país una nueva generación de profesionales preparados para contribuir al bienestar animal, la salud pública y el desarrollo del sector agropecuario nacional.