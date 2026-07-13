Empresa que decoró la capital en 2025, única participante en licitación

Una sola empresa presentó propuesta para el alumbrado navideño de este año en distrito de Panamá.

Para este lunes, 13 de julio, estaba programada la apertura de propuestas económicas del acto 2026-5-76-01-08-LV-000001 y solo Disaroca Group acudió con una oferta de 3 millones 299 mil 893 dólares ($3,299,893.00).

Fue la misma empresa que se encargó del alumbrado en la pasada época navideña y también se llevó el contrato en el año 2023.

Su propuesta para este año es casi similar al precio de referencia establecido por la Alcaldía de Panamá que fue de $3.3 millones, que fue el mismo de 2025.

De por sí, esta fue una licitación que no generó interés entre los oferentes, ya que en la reunión previa, celebrada el pasado 12 de junio, además de Disaroca Group, solo acudió una empresa más llamada Rieva Group.

Proyecto

Para este año, se contempla la intervención de 35 espacios públicos, mediante la implementación de iluminación y ambientación temática navideña.

Entre los espacios que serán iluminados figuran la Plaza Catedral, parque Santa Ana, parque Porras, parque Amelia Denis De Icaza, el puente de la Avenida de los Mártires, la rotonda de Curundú, parque Urracá y cinco puntos de la Cinta Costera.'



La tradición de que los municipios celebraran la Navidad tuvo como protagonista a Mayín Correa, que organizó el primer desfile de Navidad en la capital, a inicios de la década de los 90.

Los alumbrados se han vuelto populares, debido a la existencia de más espacios públicos para colocarlos, como es el caso de la Cinta Costera.

El encendido del alumbrado navideño en la capital está previsto para el domingo, 29 de noviembre.

Para la Navidad que viene, el alumbrado se mantendrá hasta el último día del primer mes del año 2027, una novedad.

Fueron tomados en cuenta espacios de los 26 corregimientos de la capital, además de la iluminación del árbol principal del edificio Hatillo, sede de la alcaldía.

El interés es que en el mes de octubre, inicie el montaje de luminarias en los parques y sitios escogidos.

Para el mes de noviembre, deberán realizarse las pruebas de encendido de luces. La prueba final está prevista para el 25 de noviembre.

El encendido general del alumbrado navideño está programado para el 29 de noviembre, primer domingo de Adviento, mientras que el apagado general se realizará, en esta ocasión, el 31 de enero de 2027, que coincide con la fiesta religiosa de San Juan Bosco, venerado en la ciudad.

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Iluminación

La iluminación y decoración de espacios de uso público se realizarán con productos y diseños nuevos o existentes.

Se decorarán e iluminarán los gazebos en aquellos parques que presenten esta estructura.

El proveedor deberá reemplazar las luces, adornos de piso y aéreos, como también el material eléctrico que se encuentre dañado o defectuoso durante todo el período que dure el servicio de alumbrado navideño.

Además, todos los parques deberán contar con sistema de audio para ambientar los espacios con música alusiva a la Navidad.

El proveedor deberá iluminar con luces led a lo largo de las áreas de las palmeras ubicadas en la Cinta Costera y la Cinta Norteña.

El cableado eléctrico para la alimentación de las luces ubicadas en las palmeras deberá ser soterrado, según consta en el pliego de cargos.